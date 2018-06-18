Отзыв из отпуска

Законодательством перечень случаев, при которых возможен отзыв работника из трудового отпуска, не предусмотрен. Конкретные обстоятельства, при наличии которых допускается отзыв, может быть предусмотрен в коллективном договоре (ч. 4 ст. 174 ТК).

Согласно ч.5 ст.174 ТК нанимателю запрещено отзывать из трудового отпуска несовершеннолетних работников и работников, имеющих право на дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

Иные категории работников могут быть отозваны нанимателем из трудового отпуска только с согласия работника.

Неиспользованная в связи с отзывом часть трудового отпуска компенсируется тремя способами: по соглашению работника и нанимателя предоставляется в течение текущего рабочего года, по желанию работника присоединяется к отпуску за следующий рабочий год или также по желанию работника компенсируется в денежной форме (в последних двух случаях работником в течение текущего рабочего года по прямому назначению должно быть использовано не менее 14 календарных дней трудового отпуска, ч.3 ст.170 ТК).

При замене неиспользованной в связи с отзывом части отпуска денежной компенсацией не применяется правило, установленное ст. 161 ТК, о том, что для выплаты компенсации за неиспользованную часть отпуска требуется обязательная отработка работником полного рабочего года и использование по прямому назначению 21 календарного дня отпуска.

Светлана ШАТОХИНА, главный государственный инспектор труда Сморгонского межрайонного отдела Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда