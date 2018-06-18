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Лукашенко подписал указ о мерах по развитию «ИТ-страны»

19.06.2018 09:06 — Разное | dev.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил подпись под указом №239 «О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь». Документ приводит ряд других законодательных актов в соответствие нормам декрета «О развитии цифровой экономики», сообщает БелТА.

Лукашенко подписал указ о мерах по развитию «ИТ-страны»

Среди прочего, речь идёт о расширении устава Парка высоких технологий, что позволит улучшить «кадровое обеспечение национальной экономики в сфере ИКТ». Обещают также развить область образование и помочь в продвижении перспективным стартапам.

Администрация ПВТ также получила право вносить проекты нормативно-правовых актов на рассмотрение правительства — если эти акты касаются вопросов деятельности Парка. Наблюдательный совет ПВТ теперь сможет самостоятельно изменять критерии приёма кандидатов в резиденты, оценки их бизнес-планов.

Напомним, Декрет №8 «О развитии цифровой экономики» подписали 21 декабря 2017 года. Документ расширил перечень сфер деятельности, допустимых для приёма компаний в ПВТ (и продлил льготы Парка), заложил основы легальной работы с криптовалютами и токенами в Беларуси. Документ вступил в силу в конце марта 2018-го. С начала года Парк высоких резидентов дважды провёл набор новых членов, и оба раза их число оказалось рекордным.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил подпись под указом №239 «О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь». Документ приводит ряд...
 
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