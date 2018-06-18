Лукашенко подписал указ о мерах по развитию «ИТ-страны»

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил подпись под указом №239 «О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь». Документ приводит ряд других законодательных актов в соответствие нормам декрета «О развитии цифровой экономики», сообщает БелТА.





Среди прочего, речь идёт о расширении устава Парка высоких технологий, что позволит улучшить «кадровое обеспечение национальной экономики в сфере ИКТ». Обещают также развить область образование и помочь в продвижении перспективным стартапам.

Администрация ПВТ также получила право вносить проекты нормативно-правовых актов на рассмотрение правительства — если эти акты касаются вопросов деятельности Парка. Наблюдательный совет ПВТ теперь сможет самостоятельно изменять критерии приёма кандидатов в резиденты, оценки их бизнес-планов.