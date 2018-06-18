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Не стартапер. Разработчик из Бреста сделал приложение за три дня и зарабатывает на нём $500 в месяц

19.06.2018 09:00 — Разное | dev.by  
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Юрий Ревотюк – программист из Бреста. Работает на удалёнке как ИП, занимается фрилансом и собственными проектами. Три года назад он начал выставлять свои работы на CodeCanyon, микростоке австралийской Envato, продающей контент в разных отраслях. Когда dev.by опубликовал историю разработчика, который сделал и запустил приложение всего за один день, Юрий откликнулся на нее и согласился поделиться своим опытом.

О своём приложении под названием Bear Site Visitor Юрий говорит без пафоса. Не стартапер. Разработчик из Бреста сделал приложение за три дня и зарабатывает на нём 0 в месяц

– Это генератор трафика, приближенного к реальному. Приложение повышает позиции сайта в поисковых системах: генерирует трафик, который смешивается с реальным, в результате чего поисковик решает, что посещение сайта увеличилось, и пересчитывает рейтинги. Так, если ваш сайт продаёт цветы и по тематическому запросу отображается на 5-й позиции 2-й страницы, то приложение, к примеру, поднимет его на 9-ю позицию 1-й страницы.

В рейтинге у моей программы уже 37 «пятёрочек», люди говорят, что это работает. Сам я приложение не использую.

«Если показатели неверны, это проблема Google»

Об этической стороне – создании искусственного трафика без реальных посещений – автор приложения рассуждает спокойно.  В пример он приводит контекстную рекламу, которая продолжает преследовать пользователя и тогда, когда тот уже совершил покупку.

– Допустим, я уже купил ноутбук, но сайты мне продолжают показывать рекламу. И это никого не волнует, потому что цель рекламных сетей – что-то сделать и быстро показать заказчику: вот, мол, трафик есть, реклама работает.

Да, приложение пытается обмануть поисковые системы. Но в то же время компании платят Google огромные деньги за рекламу, и не факт, что она работает. Поисковая система дает возможность посещать сайты, моя программа открывает сайты и имитирует заходы. Используется публичный API «гугла», и, если расчёт показателей неверен, это проблема «гугла».

Приложение Юрий сделал за три дня, включая оформление и демо, ещё неделю потратил на публикацию на CodeСanyon. Дважды его отклоняли, требуя доработки в оформлении, а на третий раз приняли.

– Опубликовать приложение на «каньоне» не так просто: продукты проходят разного рода валидацию – контента, качества кода, наличия поддержки, оформления. Есть определенные правила оформления: должны присутствовать лого, ревью, демо. В отношение графики или визуального интерфейса, например, HTML-шаблонов, валидация может быть очень серьёзной. Один человек писал, что в течение нескольких месяцев неоднократно пытался опубликовать шаблон, и только на 11-й раз у него получилось. Мне повезло, я прошёл эту процедуру быстро.

Поначалу сток не давал право самостоятельно устанавливать цены, была шкала от $8 до $15, за которую выйти было нельзя. Потом появилась возможность назначать цену самому, и, чтобы высвободить время, Юрий увеличил ее сразу на порядок, до $125.

– До этого мне приходило около 40 писем в месяц – от заказчиков и просто интересующихся. После увеличения цены поток писем сократился до 5-7 в месяц, покупок стало меньше, зато доход увеличился, и вырос рейтинг. Приложение стали покупать только те, кому оно было реально нужно. Первое время я получал больше $1000 в месяц. Но постепенно, так как я не выпускал обновлений, приложение стало опускаться в списке, продажи начали проседать. За последние 30 дней, например, было 12 покупок, на $618.

«Ничего не понял, но медведики нравятся»

По сути, Юрий реализовал белорусскую мечту «попиццот», причём в лучшем её виде – в качестве пассивного дохода.

За всю историю присутствия Юрия на CodeCanyon с 2015 года у него совершили 510 покупок. Это – суммарный результат по восьми приложениям, главные из которых – вариации на тему генерации трафика: Bear Site Ranking Booster, Bear Site Visitor и Bear Auto Clicker. На создание всех продуктов в общей сложности у программиста ушёл месяц.

Не стартапер. Разработчик из Бреста сделал приложение за три дня и зарабатывает на нём 0 в месяц
Не стартапер. Разработчик из Бреста сделал приложение за три дня и зарабатывает на нём 0 в месяц

–  На самом деле не всё так радужно. Люди постоянно мне пишут, и приходится им отвечать. Если покупатель потратил на приложение $ 300 и у него что-то не работает, он завалит меня вопросами.

Из прикольного: один японец прислал мне письмо. «Привет, я купил все твои приложения. Я не понимаю, что они делают, но они мне очень нравятся – нравятся твои медведики».

Медвежонка Юрий взял на сайте, где публикуют картинки с лицензией creative commons. Envato требует от авторов лицензию с разрешением на коммерческое использование изображений. Для каждой версии приложения медвежонка Юрий красит в разные цвета – по своему вкусу.

Продвижением продукта автор старался заниматься сам. На рекламу и дизайн за всё время потратил около $500. Сейчас на рекламу он уже не тратится. Так как CodeCanyon получает 50% от продаж, платформа сама периодически продвигает продукты через рассылку.

«SWIFT есть, а Беларуси в списке нет»

Отдельного внимания заслуживают пути вывода заработанного с личного счёта на CodeCanyon. Envato заключает публичный договор на авторские отчисления, получение которых в Беларуси декларируется как доходы физлица и не требует регистрации ИП, надо лишь до 15 марта предоставить отчёт в налоговую. Однако легально перевести деньги в страну – задача не из лёгких.

– До недавнего времени существовало несколько вариантов вывода денег. Наименее легальный из них – на карточку Payoneer (эмитируется в сотрудничестве с Master Card – Прим. dev.by), которую надо оформлять за рубежом.

Есть вариант вывода денег через SWIFT. В Беларуси он легален, но воспользоваться им мне так и не удалось. Сначала я пришёл в свой банк, где мне сказали ok и выдали свифт-код, после этого я зашел на сайт Envato и увидел, что Беларуси в списке возможных стран нет. Написал в службу поддержки, оттуда пришёл ответ: да, мы работаем через SWIFT, но не со всеми странами.

До сих пор я выводил деньги через Skrill – международную платёжную систему, которая делает привязку к карт-счету. Каждый месяц, 15-го числа, Envato переводил деньги мне на Skrill, я указывал, что прошу отправить их на карт-счет белорусского банка, и через 2-3 дня деньги падали на карточку.

Так я получал свои деньги и декларировал доходы в налоговой. Но в этом году Envato перестал работать со Skrill, и из доступных механизмов остался только Payoneer. Но там возникают неясности с налогообложением: при зачислении денег на счёт в белорусском банке фиксируется дата поступления и обменный курс для исчисления налога, а как быть в случае, если деньги остаются на зарубежном счёте?

«Не тратьте зря время и силы»

Добившись стабильного дохода на стоке без вложения больших усилий, Юрий призывает тех, кто желает последовать его примеру: не тратьте ресурсы на создание трудоёмких продуктов.

– Когда-то я делал конструктор сайтов-визиток. Долго его пилил и пытался залить на Envato. Мне дважды отказывали, писали, что чего-то не хватает. Потом я «забил» на это, посмотрев статистику топ-сейлеров и увидев, как много там элементов с нулевыми продажами. Люди что-то долго делали, тратили время, но так и не получают прибыли.

Поэтому если у вас есть 10 разных идей, лучше сделайте 10 продуктов с минимальным функционалом и посмотрите, что из этого выстрелит. Не вкладывайте в продукт много времени и труда. Никого не нанимайте, сделайте приложение сами. Или вообще не пишите само приложение – просто сделать лэндинг с рекламой. Если идея не сработает, то отдайте деньги покупателям и удалите продукт.

Но в любом случае приложению нужна хорошая обёртка. И оно должно быть полезным. Покупатели должны видеть, что в перспективе продукт может приносить прибыль. Я думаю, сейчас популярно все, что связано с трейдингом, криптовалютами и т.д.

Сам Юрий подчёркивает, что занимается продажами на СodeCanyone не столько ради денег, сколько ради пиара своих услуг программиста.

– Заказчики видят мой профиль и убеждаются, что этот парень действительно что-то сделал.

Успехи «медвежат» в цифрах:

  • доход от $300 до $1000 в месяц (минус 13% подоходного налога);
  • 80% покупателей из США, Канады, Австралии;
  • 4 раза был в тренде в категории Applications;
  • ~20-30 комментариев и писем в неделю (вопросы по функциональности, поддержка, просьбы выслать демо и т.д.)
 
Теги: Брест
 
 
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Юрий Ревотюк – программист из Бреста. Работает на удалёнке как ИП, занимается фрилансом и собственными проектами. Три года назад он начал выставлять свои работы на...
 
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