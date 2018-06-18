ФТС предложила ввести пошлины на все зарубежные интернет-покупки

Ведомство направило в Минфин предложение ускорить процесс по внедрению радикальных изменений.

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

ФТС направила в Минфин предложение ускорить процесс, радикально снизив ставки уже в ближайшее время. По идее чиновников ФТС, таможенный платеж должен быть снижен с 30% до 20% и введен сбор в 20% на коммерческие товары дешевле 200 евро. Отмечается, что введение пошлин принесет бюджету до 25 млрд рублей в год.

Сейчас в России лимит беспошлинного ввоза приобретенных в Интернете товаров из-за рубежа установлен на уровне 1 тыс. евро в месяц при максимальном весе в 31 кг. Сверх этой суммы пошлина составляет 30% и не менее 4 евро за кг. С начала 2019 года этот лимит будет снижен до 500 евро, а с 1 января 2020 года нормы беспошлинного ввоза будут снижены до 200 евро.