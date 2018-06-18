﻿ ФТС предложила ввести пошлины на все зарубежные интернет-покупки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФТС предложила ввести пошлины на все зарубежные интернет-покупки

19.06.2018 09:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ведомство направило в Минфин предложение ускорить процесс по внедрению радикальных изменений.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

ФТС направила в Минфин предложение ускорить процесс, радикально снизив ставки уже в ближайшее время. По идее чиновников ФТС, таможенный платеж должен быть снижен с 30% до 20% и введен сбор в 20% на коммерческие товары дешевле 200 евро. Отмечается, что введение пошлин принесет бюджету до 25 млрд рублей в год.

Сейчас в России лимит беспошлинного ввоза приобретенных в Интернете товаров из-за рубежа установлен на уровне 1 тыс. евро в месяц при максимальном весе в 31 кг. Сверх этой суммы пошлина составляет 30% и не менее 4 евро за кг. С начала 2019 года этот лимит будет снижен до 500 евро, а с 1 января 2020 года нормы беспошлинного ввоза будут снижены до 200 евро.

Читайте также
"Живут на 10 лет дольше мужчин". Почему в Беларуси задумались поднять пенсионный возраст для женщин
"В бюджете нет денег". Почему в Беларуси не вводят страховки для безработных и не повышают пособия
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведомство направило в Минфин предложение ускорить процесс по внедрению радикальных изменений.
 
Новости дня
Новости разные
 
Будзе свята
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика