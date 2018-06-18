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В Мстиславском районе продолжается заготовка травянистых кормов

19.06.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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В Мстиславском районе продолжается заготовка травянистых кормов

Установившаяся в нынешнем июне по-настоящему летняя погода как нельзя лучше способствует заготовке кормов. Аграрии Мстиславщины стремятся максимально использовать погожие дни. В целом по району скошено 10135 гектаров трав из 14790 подлежащих кошению, что составляет 69 процентов. Из них убран 8041 гектар (75 процентов). В лидерах по заготовке кормовых единиц на одну условную голову ОАО «Октябрь», «Мстиславский райагропромтехснаб» и «Заболотье-агростандарт».

Идут в ногу с районными показателями и труженики ОАО «Знамя труда». Травы в этом хозяйстве скошены на площади 1258 гектаров (71 процент к заданию). Дружная, слаженная работа руководства хозяйства и мехотряда по заготовке кормов позволила заготовить более 320 тонн качественного сена (задание — 670 тонн) и почти 6000 тонн сенажа (задание — 15500). Этому способствовала и солнечная сухая погода.

— На заготовке травянистых кормов ежедневно работает около 17 единиц техники, — рассказывает руководитель хозяйства Андриан Новиков. — С учётом того, что в этот период одна работа другую третьей работой погоняет, а современной энергонасыщенной техники не так и много, каждую транспортную единицу стараемся использовать с максимальной эффективностью.

В Мстиславском районе продолжается заготовка травянистых кормов

Виктор Савченко

 

В Мстиславском районе продолжается заготовка травянистых кормов

Андрей Федоренко

 

В Мстиславском районе продолжается заготовка травянистых кормов

Геннадий Пыркин

Косьбу многолетних трав ведут Геннадий Пыркин и Юрий Ребяков. На подборе и измельчении зелёной массы задействованы кормоуборочные комплексы под управлением Андрея Федоренко, Сергея Балабкина и Сергея Шиловича. С граблями трудятся старательные и исполнительные Виктор Савченко и Андрей Бацман. На укладке и трамбовке травянистых кормов в траншее работают две технические единицы К-700 и МТЗ-3022, которыми управляют Николай Судиловский, Дмитрий Устиловский и его сменщик Александр Старенков. 8-9 единиц занято на отвозке.

В Мстиславском районе продолжается заготовка травянистых кормов

Виктор Кулажкин

Один из тех, кто добросовестно трудится в эти горячие для хозяйства дни, — опытный и ответственный механизатор Виктор Кулажкин. На закреплённом тракторе МТЗ-1221 с самосвальным прицепом Виктор Владимирович ежедневно выполняет доведённые задания.

 

 
 
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Установившаяся в нынешнем июне по-настоящему летняя погода как нельзя лучше способствует заготовке кормов. Аграрии Мстиславщины стремятся максимально...
 
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