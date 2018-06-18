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В Ветковском районе большое внимание уделяется развитию системы здравоохранения

19.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
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В Ветковском районе большое внимание уделяется развитию системы здравоохранения

Здравоохранение и медицина — чрезвычайно важные сферы в жизни каждого. Вряд ли найдётся среди нас такой человек, который хотя бы однажды не обращался к врачам за медицинской помощью. Люди в белых халатах на протяжении сотен лет являются для нас бескорыстными спасителями и служителями здоровья.

Большое внимание системе здравоохранения уделяется в нашем районе, в котором проживает 17838 человек. Сегодня Ветковская центральная районная больница — это современное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, в состав которого входят районная поликлиника, центральная больница, Светиловичская участковая больница, 14 фельдшерско-акушерских пунктов и две амбулатории общей практики. Коечный фонд районного учреждения здравоохранения рассчитан на 183 пациента.

С 2015 года Ветковскую ЦРБ возглавляет Сергей Сергеевич Петренко. До того как занять должность главврача, Сергей Сергеевич прошёл нелёгкий путь от санитара до заведующего станции скорой помощи.

В 2002 году молодой гомельчанин Сергей Петренко поступил в Гомельский государственный медицинский университет. На четвёртом курсе работал санитаром станции скорой помощи города Гомеля, затем фельдшером выездной бригады. После окончания медуниверситета проходил интернатуру по специализации «анестезиология-реаниматология» в Гомельской областной клинической больнице. С 2009-го работал врачом анестезиологом-реаниматологом в отделении реанимации Светлогорской ЦРБ. А в 2011-м продолжил свою трудовую деятельность в должности заведующего станции скорой помощи этого учреждения.

Сегодня же, как главврач нашей райбольницы, Сергей Петренко не только несёт ответственность за лечебно-профилактическую, административно-хозяйственную и финансовую деятельность учреждения, но и создаёт оптимальные условия для осуществления профессиональной помощи и комфортные условия для пребывания пациентов. Помимо организаторских способностей, он продолжает оставаться хорошим специалистом, врачом. Как анестезиолог Сергей Сергеевич на четверть ставки берёт дежурства в отделении реанимации.

— Если главврач не имеет клинического опыта, то большую часть успеха можно считать потерянной, — считает Сергей Петренко. — Без врачебной практики управлять больницей весьма проблематично. Во-первых, он не будет пользоваться авторитетом среди врачебного сообщества. Во-вторых, ему будет сложно прогнозировать перспективу развития лечебного учреждения. И, в-третьих, главный врач непременно должен участвовать в обходах. Только практика позволяет комфортно работать со специалистами разных профилей.

Снежана КОРШИКОВА.

 
Теги: Гомель
 
 
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Здравоохранение и медицина — чрезвычайно важные сферы в жизни каждого. Вряд ли найдётся среди нас такой человек, который хотя бы однажды не обращался к врачам...
 
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