ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

31 мая в здании торгового предприятия «Ветка-Торг» состоялся профсоюзный приём граждан

19.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
Размер текста:
A
A
A

На волнующие вопросы ветковчан отвечала главный правовой инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Надежда Шумак, а также помощник депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Михаил Савостов.

С вопросами правового характера обратилось шесть работников. Их обращения в основном касались трудового законодательства: трудоустройства молодых кадров, пенсионных начислений и льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, правил заключения контрактов, получения служебного жилья. Также рассматривались проблемы, касающиеся сроков регистрации коллективного договора и задержки начисления профсоюзных взносов.

В ходе приёма по всем вопросам были даны разъяснения.

Практика проведения профсоюзных приёмов показывает, что ветковчане доверяют профсоюзу и обращаются к нему за помощью. Так, за пять месяцев этого года к юристам и правовым инспекторам профсоюза из Ветковского района обратилось около 30 человек.

Снежана КОРШИКОВА.

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На волнующие вопросы ветковчан отвечала главный правовой инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников строительства и...
 
Новости дня
Новости разные
 
КГК Беларуси продлил соглашение о сотрудничестве с Верховной контрольной палатой Польши
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика