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31 мая в здании торгового предприятия «Ветка-Торг» состоялся профсоюзный приём граждан
19.06.2018 — Разное | Новости Ветки
На волнующие вопросы ветковчан отвечала главный правовой инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Надежда Шумак, а также помощник депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Михаил Савостов.
С вопросами правового характера обратилось шесть работников. Их обращения в основном касались трудового законодательства: трудоустройства молодых кадров, пенсионных начислений и льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, правил заключения контрактов, получения служебного жилья. Также рассматривались проблемы, касающиеся сроков регистрации коллективного договора и задержки начисления профсоюзных взносов.
В ходе приёма по всем вопросам были даны разъяснения.
Практика проведения профсоюзных приёмов показывает, что ветковчане доверяют профсоюзу и обращаются к нему за помощью. Так, за пять месяцев этого года к юристам и правовым инспекторам профсоюза из Ветковского района обратилось около 30 человек.
Снежана КОРШИКОВА.
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