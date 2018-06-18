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Tesla запустила новую сборочную линию по выпуску Model 3 всего за три недели
Несмотря не многочисленные производственные трудности, компания Илона Маска постепенно наращивает темпы выпуска хэтчбека Model 3.
На днях глава Tesla через свой
Напомним, что
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Новая сборочная линия Tesla Model 3, судя по фото, расположена в быстровозводимом каркасном ангаре. Это решение должно помочь компании справиться с планами по выпуску...
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