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Tesla запустила новую сборочную линию по выпуску Model 3 всего за три недели

19.06.2018 09:34 — Разное | Tut.by  
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Несмотря не многочисленные производственные трудности, компания Илона Маска постепенно наращивает темпы выпуска хэтчбека Model 3.


Фото: Tesla

На днях глава Tesla через свой Twitter объявил о запуске новой сборочной линии по выпуску электрокаров, на которой был собран первый экземпляр полноприводной версии Model 3. В своем сообщении Маск похвалил своих сотрудников, проделавших, по его словам, «невероятную» работу — новая линия сборки была возведена всего за три недели и с минимальными затратами. И это похоже на правду — судя по фотографии, выпуск Model 3 осуществляется в помещении, напоминающем быстровозводимый каркасно-тентовый ангар.

Напомним, что некоторые характеристики топ-версии хэтчбека Маск озвучил еще в мае — самый динамичный вариант полноприводной Model 3 (исполнение Performance) с места до 97 км/ч сможет разгоняться за 3,5 секунды, а пробег на одной зарядке составит 500 км. К концу текущего месяца Tesla должна выйти на темпы производства Model 3 до 5 тысяч единиц в неделю.

 
 
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Новая сборочная линия Tesla Model 3, судя по фото, расположена в быстровозводимом каркасном ангаре. Это решение должно помочь компании справиться с планами по выпуску...
 
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