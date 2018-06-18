В Минске на МКАД 83-летний водитель Citroen едет по встречной полосе

Сотрудники ГАИ задержали 83-летнего водителя Citroen, который умудрился проехать несколько километров по МКАД против движения. Причем мужчина двигался по самой скоростной третьей полосе, сообщает ОНТ .

Водители, встречавшие на своем пути отчаянного пенсионера, были вынуждены уворачиваться от неожиданного «сюрприза». Лишь чудом не случилось крупного ДТП и никто не получил травм. Хотя один автомобиль Citroen все же задел по касательной.

Сотрудники ГАИ установили, что мужчина оказался на встречной полосе по ошибке, запутавшись в заезде на кольцевую дорогу в районе улицы Шаранговича. Остановить его смертельно опасный заезд удалось только в районе проспекта Дзержинского. Таким образом, мужчина проехал по встречке около семи километров.