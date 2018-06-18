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В Минске на МКАД 83-летний водитель Citroen едет по встречной полосе

19.06.2018 09:25 — Разное | Tut.by  
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Сотрудники ГАИ задержали 83-летнего водителя Citroen, который умудрился проехать несколько километров по МКАД против движения. Причем мужчина двигался по самой скоростной третьей полосе, сообщает ОНТ.

Водители, встречавшие на своем пути отчаянного пенсионера, были вынуждены уворачиваться от неожиданного «сюрприза». Лишь чудом не случилось крупного ДТП и никто не получил травм. Хотя один автомобиль Citroen все же задел по касательной.

Сотрудники ГАИ установили, что мужчина оказался на встречной полосе по ошибке, запутавшись в заезде на кольцевую дорогу в районе улицы Шаранговича. Остановить его смертельно опасный заезд удалось только в районе проспекта Дзержинского. Таким образом, мужчина проехал по встречке около семи километров.

 
 
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Сотрудники ГАИ установили, что мужчина оказался на встречной полосе по ошибке, запутавшись в заезде на кольцевую дорогу в районе улицы Шаранговича.
 
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