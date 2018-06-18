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Названа страна с самыми преданными футбольными фанатами в Евросоюзе
Агентство «ТурСтат» проанализировало данные статистики купленных билетов на чемпионат мира. Всего реализовано более 2,5 миллионов билетов на чемпионат.
Лидером стран Евросоюза по купленным билетам на ЧМ-2018 стала Германия.
В мировом рейтинге эта страна — на четвертом месте после США, Бразилии и Колумбии. Также в первой десятке — Мексика, Аргентина, Перу, Китай, Австралия и Британия.
При этом сборные Китая и США не участвуют в ЧМ.
Напомним, что футболисты сборной Германии, действующие чемпионы мира, начали защиту титула на ЧМ-2018 на матче прошедшем в воскресенье с поражения от команды Мексики в матче группового этапа.
Как ранее
Топ-10 зарубежных стран, болельщики которых купили билеты на ЧМ-2018:
США, 89 тысяч
Бразилия, 73 тысячи
Колумбия, 65 тысяч
Германия, 63 тысячи
Мексика, 60 тысяч
Аргентина, 54 тысяч
Перу, 44 тысячи
Китай, 40 тысяч
Австралия, 36 тысяч
Англия, 32 тысячи
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Агентство «ТурСтат» проанализировало данные статистики купленных билетов на чемпионат мира. Всего реализовано более 2,5 миллионов билетов на чемпионат.
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