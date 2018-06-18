Названа страна с самыми преданными футбольными фанатами в Евросоюзе









Лидером стран Евросоюза по купленным билетам на ЧМ-2018 стала Германия.





В мировом рейтинге эта страна — на четвертом месте после США, Бразилии и Колумбии. Также в первой десятке — Мексика, Аргентина, Перу, Китай, Австралия и Британия.





При этом сборные Китая и США не участвуют в ЧМ.





Напомним, что футболисты сборной Германии, действующие чемпионы мира, начали защиту титула на ЧМ-2018 на матче прошедшем в воскресенье с поражения от команды Мексики в матче группового этапа.





сообщал Thinktanks.by, на основании данных ФИФА, агентство ТурСтар составило рейтинг зарубежных болельщиков ЧМ-2018. 64% билетов на ЧМ-2018 куплено зарубежными болельщиками, 36% билетов ЧМ-2018 куплено болельщиками из России. Как ранееThinktanks.by, на основании данных ФИФА, агентство ТурСтар составило рейтинг зарубежных болельщиков ЧМ-2018. 64% билетов на ЧМ-2018 куплено зарубежными болельщиками, 36% билетов ЧМ-2018 куплено болельщиками из России.





Топ-10 зарубежных стран, болельщики которых купили билеты на ЧМ-2018:





США, 89 тысяч

Бразилия, 73 тысячи

Колумбия, 65 тысяч

Германия, 63 тысячи

Мексика, 60 тысяч

Аргентина, 54 тысяч

Перу, 44 тысячи

Китай, 40 тысяч

Австралия, 36 тысяч

Англия, 32 тысячи



