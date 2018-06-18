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К нам птицы прилетают: северная боромотушка обосновалась в Беларуси
Северная бормотушка начала гнездоваться в Минске и нескольких районах Беларуси,
Кроме бормотушек, все чаще можно встретить в республике и куликов-ходулочников.
Перелетные птицы уже вернулись в Беларусь. Однако не только те, которые регулярно встречают в республике — заметили орнитологи и несколько новых "поселенцев".
"Совсем недавно появились доказательства гнездования северной бормотушки — ее заметили в Минске. В целом по стране около десяти встреч, не только в городе, но и нескольких районах", — рассказал орнитолог.
Назвать точный ареал распространения бормотушек в Беларуси пока нельзя: эти маленькие птицы были замечены как на севере, так и на юге республики.
"Интересно и то, что в последние годы в Беларусь чаще залетают более южные птицы, а бормотушка — восточная, прилетела из России", — отметил он.
Кроме того, прочно поселились в Беларуси и настоящие водные красавцы: кулики-ходулочники. Под Туровом нашли минимум четыре пары, их в этом голу окольцевали — как взрослых особей, так и птенцов.
Кулики-ходулочники были замечены впервые за долгое время в прошлом году, однако только в этом подтвердилось их гнездование в республике, заключил специалист.
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Северная бормотушка начала гнездоваться в Минске и нескольких районах Беларуси, рассказал Sputnik специалист по природоохранным вопросам общественной организации...
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