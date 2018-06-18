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Есть ли связь между бывшим зятем Путина и белорусским агрогородком Андраны?

19.06.2018 09:13 — Разное | Партизан  
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Гендиректор «Газпром флота» свозил митрополита Павла на свою родину. Это событие заставило обратить внимание на нашего земляка-олигарха, который ранее публично не светился.

Есть ли связь между бывшим зятем Путина и белорусским агрогородком Андраны?
Мстиславский район посетили митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний и Юрий Шамалов, гендиректор ООО «Газпром флот», уроженец агрогородка Андраны Мстиславского района.




Визит начался с посещения часовни великомученика Георгия Победоносца и святителя Николая Чудотворца в Андранах, возведенной год назад усилиями семейства Шамаловых. Гостей встретили председатель Мстиславского райисполкома Александр Прокопов и его заместитель Игорь Мельников, передает church.by.

Патриарший Экзарх возглавил в часовне благодарственный молебен и совершил молебен о ниспослании дождя, а затем пообщался с жителями агрогородка.

Юрий Шамалов провел для архипастырей небольшую экскурсию по значимым и дорогим для него местам. Затем все участники встречи почтили память погибших воинов в годы Великой Отечественной войны и у памятника землякам возгласили «Вечную память». Гендиректор «Газпром флота» рассказал о своем деде, который в 1944 году погиб в районе Чаусов...

Юрий Шамалов родился 6 февраля 1963 года. После окончания школы с 1982 по 1987 года проходил службу в Вооруженных силах России. Вернувшись из армии, до 1993 года получал высшее образование в Академии управления Министерства Внутренних дел России, по специальности юрист. Также окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина по программе «Менеджер нефтегазового предприятия». 

С 1987 по 1991 года Шамалов служил в КГБ СССР. Затем до 2007 года проходил службу в ФСБ Российской Федерации. В 2007-м решением ОАО «Газпром» Юрий Шамалов назначен на пост Генерального директора ООО «Газфлот».

В 2009 году Юрий Васильевич защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук в Северо-западном государственном заочном техническом университете на тему: «Эффективность инновационного развития газодобывающего комплекса на западно-арктическом шельфе России».

Женат. Воспитал двоих детей.

Есть ли какая-то степень родства между бывшим зятем Владимира Путина Кириллом Шамаловым, его отцом – соучредителем знаменитого кооператива «Озера», из которого вышли многие Путинские олигархи, Николаем Шамаловым, и этническим белорусом Юрием Шамаловым, в официальной биографии не сообщается.  Однако некоторые российские СМИ указывают, что «возможно, родственники



 
 
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Гендиректор «Газпром флота» свозил митрополита Павла на свою родину. Это событие заставило обратить внимание на нашего земляка-олигарха, который ранее публично...
 
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