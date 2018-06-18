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Telegram подала иск на РФ в Европейский суд по правам человека

19.06.2018 09:09 — Разное | Партизан  
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Пользователям ограничили возможность свободно получать и распространять информацию.

Компания Telegram направила в Европейский суд по правам человека жалобу "на решение властей России о блокировке мессенджера". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представляющего интересы Telegram юриста Павла Чикова.

По его словам, в мае ЕСПЧ зарегистрировал жалобу компании на привлечение к ответственности за отказ предоставить властям ключи шифрования переписки, которая была подана в мае. Также суд предложил представить новую жалобу в части, которая касается блокировки Telegram. Как написал Чиков в своем канале в мессенджере, 18 июня представитель Telegram в ЕСПЧ Дамир Гайнутдинов направил в суд соответствующую жалобу.


По словам юриста, в результате ограничения доступа к мессенджеру, возможность свободно получать и распространять информацию может потерять не только заявитель, но и до 15 млн пользователей.


 
 
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Пользователям ограничили возможность свободно получать и распространять информацию.
 
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