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В Барановичах мужчина упал с крана с 12-метровой высоты
Инцидент произошел 17 июня, около 12.00, на территории Барановичского цеха РУП «Брествтормет», который находится на Слонимском шоссе.
Машинист мостового крана, 50-летний житель Барановичей, проводил плановый осмотр механизированного крана. По информации Анастасии Гурской, официального представителя Барановичского ГОВД, мужчина поскользнулся и упал.
– Высота падения составила 12 метров, – рассказал
С многочисленными переломами ребер, сотрясением мозга и другими травмами мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Барановичской городской больницы.
По факту происшествия проводится проверка.
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Инцидент произошел 17 июня, около 12.00, на территории Барановичского цеха РУП «Брествтормет», который находится на Слонимском шоссе.
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