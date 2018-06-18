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В Минске арестовали футбольного фаната с наколкой в виде свастики
В Минске арестовали футбольного фаната с наколкой в виде свастики, которого можно было увидеть в прямой трансляции чемпионата Беларуси между минским и брестским «Динамо».
Оказалось, что это был фанат минского «Динамо» по кличке Гиря. В свои 34 года он 24 раза привлекался к административной ответственности — по пьянке, за нарушение ПДД, мелкие хулиганства и т.д. Семь раз отвечал перед законом по статьям Уголовного кодекса (кражи, хулиганство, грабеж, мошенничество). Суд Московского района Минска приговорил Гирю к административному аресту,
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В Минске арестовали футбольного фаната с наколкой в виде свастики, которого можно было увидеть в прямой трансляции чемпионата Беларуси между минским и брестским...
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