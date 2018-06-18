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Футбольные болельщики из Швейцарии перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим
Швейцарские болельщики, приехавшие на чемпионат мира поддержать свою сборную, запутались в русских географических названиях.
Они по ошибке забронировали гостиницу в Ростове Великом и не смогли найти её в Ростове-на-Дону. Растерянные иностранцы позвонили в службу спасения. Оператор-лингвист разобрался в сути проблемы и помог футбольным болельщикам с размещением в Ростове-на-Дону.
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Швейцарские болельщики, приехавшие на чемпионат мира поддержать свою сборную, запутались в русских географических названиях.
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