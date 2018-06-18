Футбольные болельщики из Швейцарии перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим

Швейцарские болельщики, приехавшие на чемпионат мира поддержать свою сборную, запутались в русских географических названиях.

Они по ошибке забронировали гостиницу в Ростове Великом и не смогли найти её в Ростове-на-Дону. Растерянные иностранцы позвонили в службу спасения. Оператор-лингвист разобрался в сути проблемы и помог футбольным болельщикам с размещением в Ростове-на-Дону.