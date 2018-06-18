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В Дрибинском районе в столкновении VW и УАЗ пострадали три человека

19.06.2018 09:57 — Разное | Tut.by  
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Три человека получили травмы в аварии, которая произошла 18 июня, около 15.10, вблизи деревни Лукоть Дрибинского района. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщается, что на трассе Р96 Могилев — Мстиславль произошло столкновение Volkswagen Jetta и УАЗ. В результате ДТП водитель и два пассажира VW оказались заблокированы в салоне — их при помощи специнструмента из автомобиля доставали спасатели.

С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.

 
Теги: Могилев
 
 
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Авария произошла 18 июня, около 15.10, вблизи деревни Лукоть.
 
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