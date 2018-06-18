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Во Франции снизили разрешённую скорость на загородных трассах до 80 км/ч

19.06.2018 10:18 — Разное | ОНТ  
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Власти Франции снизили максимальную скорость движения на загородных дорогах регионального и межмуниципального значения с 90 км/ч до 80 км/ч, сообщает телеканал Euronews.

Новые правила ступят в действие с 1 июля и будут каcаться 40% дорог (общей протяжённостью около 400 тысяч километров).

По мнению экспертов, такие меры помогут снизить количество ДТП и спасти от 300 до 400 жизней ежегодно. Как показали исследования, которые проводились в Норвегии и Швеции в течение последних 30 лет, уменьшение средней скорости движения на 1% снижает число аварий более чем на 4%.

Как показывают опросы, три четверти французских водителей выступают против ограничения скорости движения до 80 км/ч. По их мнению, аварийность на дорогах зависит в большей степени от загруженности трасс и качества дорожного покрытия.

 
 
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​Власти Франции снизили максимальную скорость движения на загородных дорогах регионального и межмуниципального значения с 90 км/ч до 80 км/ч.
 
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