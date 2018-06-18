22 июня на реконструированном стадионе «Динамо» в Минске пройдет одно из самых грандиозных легкоатлетических событий, которые когда-либо проходили в белорусской столице, — матч между сборными Беларуси, Украины, Балканских стран и государств Прибалтики. Белорусская федерация легкой атлетики называет семь причин посетить это событие.

Рекорды белорусских спортсменов

За последний месяц нашими легкоатлетами обновлено три национальных рекорда. Алина Талай пробежала 100 метров с барьерами за 12,41 секунды, Татьяна Холодович метнула копье на 67,47 м, Дмитрий Набоков в прыжке в высоту покорил планку на отметке 2,36 м.



Алина Талай

Все три спортсмена планируют участие в своих видах в этом матче, а показанные рекорды соответствуют уровню золотых медалей последних Олимпийских игр и чемпионатов мира.



Татьяна Холодович

Увидеть спортсменов, находящихся в такой форме, не по телевизору, а вживую — большая удача. Тем более это наши воспитанники.



Дмитрий Набоков

Поддержка, надеемся, полных трибун, однозначно, должна придать им дополнительных сил. К каким результатам это приведет, мы можем только догадываться. По крайней мере, шанс увидеть новые рекорды есть.

Возвращение Ивана Тихона

Впервые после завоевания в 2016 году серебряной олимпийской медали в Рио-де-Жанейро в сектор для метания молота выйдет Иван Тихон, которому в июле исполнится 42 года.



Иван Тихон

Прийти и посмотреть, в каких физических кондициях находится белорусский богатырь, будет крайне интересно. Вместе с ним за сборную Беларуси в сектор выйдет очень перспективный метатель молота и гродненский земляк Тихона Павел Борейша, который сегодня способен вступить в борьбу за самые высокие места любых соревнований.



Павел Борейша

Из гостей также планируется участие спортсменов, способных метнуть молот на метры минимум финалистов Олимпийских игр. Это молотобойцы из сборных Балканских стран и Украины. Другими словами, в секторе для метания молота, который впервые за последние десятилетия будет находиться на центральном стадионе Беларуси, а не на запасном, разгорится очень красивая борьба.

Прогресс Эльвиры Герман

Как мы уже писали выше, Алина Талай установила новый национальный рекорд, о котором уже много было сказано и написано . Но однозначную интригу и зрелищности забегу на 100 метров с барьерами придаст присутствие на дорожке Эльвиры Герман, которая в начале мая возглавила взрослый европейский рейтинг, показав для своего возраста очень сильное время — 12,69, что является национальным рекордом Беларуси в возрастной категории до 23 лет.



Эльвира Герман

Сегодня в континентальном рейтинге она значится под номером 2 за Алиной Талай. В летнем сезоне — 2018 эти две барьеристки топ-класса не бежали вместе в забеге, так что на их противостояние будет очень интересно посмотреть.





Борьба в прыжках в высоту с участием перспективных белорусов

Кроме Дмитрия Набокова, которого мы уже отметили, честь страны в прыжке в высоту будет защищать Максим Недосеков, который в прошлом году в итальянском Гроссето на чемпионате Европы среди юниоров прыгнул 2,33 м. Таким образом, спортсмен побил рекорд этих соревнований, державшийся 40 лет. В 2018 году Максим уже прыгнул 2,32 м и обещал на этом не останавливаться.



Максим Недосеков

Приедут участвовать в мужской высоте и другие сильные спортсмены — наши гости, поэтому мы предвидим, что в этом секторе будет очень жарко и зрелищно.

Высокий уровень участников

Среди участников из сборных Балканских стран, Балтийских стран и Украины есть призеры и финалисты Олимпийских игр, планетарных первенств, чемпионы и призеры чемпионатов Европы. И вся программа с участием в каждом виде белорусских атлетов ожидается очень насыщенной, захватывающей и зрелищной. За последние десятки лет в Беларуси легкоатлетического состязания такого размаха не было.



Юлия Леонтюк

С нашими именитыми спортсменами в сектора выйдут их прямые конкуренты финалов Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Как, например, в женском метании копья, где выступит наша Татьяна Холодович — чемпионка Европы 2016 года, всегда претендующая на высокое место; в женском толкании ядра белорусок Алену Дубицкую и Юлию Леонтюк, имеющих в своей копилке немало наград самого высокого ранга и достоинства, также ждет высокая конкуренция со стороны гостей.



Алена Дубицкая

Большое количество «поединков» мы увидим и в других видах легкоатлетической программы 22 июня.

Будущие звезды легкой атлетики

Есть среди подающих надежды белорусских легкоатлетов такие спортсменки, как, например, Кристина Тимановская — серебряная призерка молодежного чемпионата Европы 2017 года, являющаяся лидером страны в спринте. Она побежит престижную 100-метровку.



Кристина Тимановская

Или Татьяна Шабанова, которая впервые выйдет на дорожку в высокой взрослой конкуренции, потому что в прошлом году она была еще юниоркой, которая, к слову, заняла второе место на чемпионате Европы для спортсменов до 20 лет в Италии.



Татьяна Шабанова

Такие соревнования могут быть фундаментальными для становления во взрослом спорте. Есть большая вероятность, что легкоатлеты нас сильно порадуют, потому что находятся в хорошей форме. И поддержка домашних трибун для них, возможно, будет иметь ключевое значение, чтобы обновить свои личные рекорды.

«Динамо» готов принять болельщиков

Посмотреть реконструированный стадион «Динамо» дорогого стоит: суперсовременная акустика, мультимедийное табло. Организаторы планируют хорошее масштабное шоу. Вы вживую сможете убедиться в том, о чем так много писали и рассказывали СМИ, и сделать свои выводы относительно Национального олимпийского стадиона «Динамо».



Фото: Владимир Нестерович, пресс-служба Министерства спорта и туризма

Но в то же время не забываем, что главными действующими лицами станут спортсмены. Без них самые современные спортивные сооружения не будут нести никакого смысла. Надеемся, что обновленная инфраструктура станет дополнительным приятным бонусом к настоящему красивому состязанию легкоатлетов, которые могут показать результаты самого высокого уровня. Всех ждем на стадионе «Динамо»! До встречи 22 июня!

Билеты стоимостью от 5 до 7 рублей возможно приобрести на сайте Ticketpro.

Состав сборной Беларуси и расписание соревнований.