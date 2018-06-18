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Россия и Украина вошли в топ-25 стран по количеству оружия у гражданского населения
Швейцарский исследовательский проект Small Arms Survey
Исследователи сообщают, что в мире в настоящее время находится более миллиарда единиц огнестрельного оружия, 857 миллионов (или 85%) из которого находится на руках у гражданского населения, еще 133 миллионами располагают военные (13%) и 23 миллионами (2%) — правоохранительные органы. Речь идет именно о стрелковом оружии — пистолетах, револьверах, винтовках, карабинах, дробовиках, автоматах, штурмовых винтовках и легких пулеметах.
В Small Arms Survey утверждают, что за последнее десятилетие глобальные запасы такого оружия выросли, в основном за счет именно гражданского населения — в 2006 году этот показатель у него был на уровне 650 миллионов штук.
393 из 857 миллионов единиц «гражданского» оружия (или около 40%) находится в Соединенных Штатах — эта страна с большим отрывом лидирует в рейтинге. А вот как выглядит топ-25:
Как видим, в рейтинге присутствуют Россия и Украина, Беларусь в топ-25 не попала, однако,
Если брать в расчет европейский регион, то Россия по этому показателю здесь занимает 1-ю строчку, Украина — 5-ю.
Если рассчитывать показатель владения огнестрельного оружия на 100 человек гражданского населения, то ситуация меняется, хотя США по-прежнему безоговорочный лидер (120,5 единицы оружия на 100 человек), но на вторую строчку выходит Йемен (52,8 единицы):
Беларусь в топе рейтинга огнестрельного оружия у военных
И если наша страна не вошла в топ-25 стран по количеству оружия у гражданского населения, она попала в рейтинг огнестрелов у военных.
Лидером в этом рейтинге стала Россия — 30,3 млн единиц, вторую строчку занял Китай — 27,5 млн, третье место — у Северной Кореи с 8,4 млн, на четвертом месте Украина с 6,6 млн, на пятом — США с 4,5 млн.
По расчетам экспертов, Беларусь по этому показателю с 780 тысячами единиц оружия заняла третье место в Европе, уступив России и Украине и опередив Грецию (643 тысячи) и Францию (566 тысяч).
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Рейтинг составлен The Small Arms Survey.
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