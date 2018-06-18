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"Отказ от кофе дался тяжело". Как депутат из Вилейки готовится к велопробегу, когда ей будет 97 лет

19.06.2018 10:20 — Разное | Tut.by  
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GO.TUT.BY объявил конкурс «Лучше, чем вчера» — о том, как белорусы отказываются от вредных привычек и выбирают ЗОЖ. Публикуем историю Татьяны Титуленко — заместителя начальника управления по труду, занятости и соцзащите Вилейского райисполкома, депутата районного и Минского областного Советов депутатов. Татьяне Титуленко 53 года, а в 97 она намерена отправиться в велопутешествие по Европе.


Фото: из личного архива

Как я отказалась от алкоголя, мяса и кофе

— У страха глаза велики. Внушительных размеров прыщ на виске моего взрослого сына вызвал у меня тревогу, которая за ночь, предшествующую походу к доктору, достигла ужасающего размера. Я молила Бога, чтобы не было ничего серьезного. И тогда я дала себе обет (я это называю «прынесла ахвяру») отказаться от употребления спиртного, хотя спиртным я никогда не злоупотребляла. Но теперь категорично — ни пива, ни вина, ни водки — только бы все было хорошо.

Утром доктор шарахался от моего настойчивого желания его расцеловать после слов «ничего серьезного». Умом я понимала, что не в моей «ахвяре» дело, но слово было дано, и его я решила сдержать. Сколько времени прошло с тех пор, я уже не помню: лет пять, а может и больше.

Следующую «ахвяру» я принесла за свое здоровье — отказалась от употребления мяса. Это оказалось не так сложно, как думалось ранее.

А три года назад очень тяжело заболел муж. Казалось, что шансов нет. Я вспомнила про свои «ахвяры» и … отказалась от кофе. Муж жив. Это заслуга медицины, мужество моего мужа, а может, чуть-чуть и моя «ахвяра». Именно отказ от кофе мне дался тяжелее всего. Запах хорошего напитка «раздирал» мой нос. И я придумала, как перехитрить саму себя. Я пью цикорий. Но как я его готовлю! Заваривая в турке, помешиваю пенку, добавляю имбирь и… думаю, что это кофе. Срабатывает.


Фото: из личного архива

Как я себя чувствую с моими «ахвярами»? Прекрасно! Гораздо легче физически, а еще большее удовлетворение получаю моральное — я это смогла. Друзья и родственники уже привыкли. Некоторые пытаются идти моим путем.

Как я задумала путешествие по Европе на велосипеде

— Как мне в голову пришла мысль осуществить путешествие по Европе на велосипеде, я уже не помню. Но эта мысль была зафиксирована, и в январе 2005 года положена на бумагу. Срок я себе установила — 2062 год. Вроде ничего удивительного, кто сейчас не путешествует, в том числе и на велосипеде? Чуть-чуть необычного в том, что мне тогда исполнится 97 лет.


Фото: из личного архива

В 2005 году у меня даже велосипеда не было. Но слово, положенное на бумагу, чудесным образом стало работать. Лет через восемь появился велосипед, и я стала на нем ездить на работу. Надо заметить, что в нашем небольшом городе я личность достаточно публичная и узнаваемая. Многие вертели пальцем у виска, но меня это мало волновало. Теперь все привыкли и больше удивляются, когда я без велосипеда.

Когда я села на велосипед, у меня появились и друзья-велосипедисты. Тему велодвижения стали развивать в городе, в том числе и с моим участием. Реализовали инициативу «Велодвижение — забота о себе и окружающих», получив финансовую поддержку Евросоюза. Построили в городе велодорожку, велопарковки, приобрели трехколесные велосипеды для пожилых и людей с физическими особенностями, проводим велопробеги, велоквесты и многие другие мероприятия. Развитие велодвижения сегодня стало одним из приоритетных направлений для города.

Я готовлюсь к своему триумфальному велопробегу. Утром делаю зарядку, хожу сама и пропагандирую среди знакомых ходьбу с трекинговыми палками, позитивно мыслю. Запланировала на 2021 год осилить пешеходный маршрут в испанском городе Сантьяго-де-Компостело, где захоронены мощи святого Иакова (а это 200 километров). В 2027 году в этом же городе хочу проехать по велосипедному маршруту (это около 800 километров).

Говорят, хочешь рассмешить Бога, поделись с ним своими планами. Верю, Бог посмеется и поможет их осуществить.

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GO.TUT.BY объявил конкурс "Лучше, чем вчера" - о том, как белорусы отказываются от вредных привычек и выбирают ЗОЖ. Публикуем историю Татьяны Титуленко.
 
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