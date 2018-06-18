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Освобождены от должностей зампредседателя КГБ Беларуси и начальник управления по Витебской области

19.06.2018 10:38 — Разное | ОНТ  
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Генерал-майор Игорь Бусько и генерал-майор Сергей Феоктистов освобождены от должностей заместителя председателя Комитета государственной безопасности Беларуси и начальника управления КГБ Беларуси по Витебской области. Соответствующее указы подписал Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе Главы государства.

Игорь Бусько и Сергей Феоктистов уволены с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. 

 
 
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​Генерал-майор Игорь Бусько и генерал-майор Сергей Феоктистов освобождены от должностей заместителя председателя Комитета государственной безопасности...
 
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