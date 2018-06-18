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В честь Всемирного дня рыболовства «Авангард» объявляет фотоконкурс

19.06.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Уважаемые читатели, скоро наступит Всемирный день рыболовства. В честь которого мы объявляем фотоконкурс.

В честь Всемирного дня рыболовства «Авангард» объявляет фотоконкурс

Для участия в нем необходимо на адрес электронной почты avangard.gazeta31@yandex.ru прислать от 1 до 3 фотографий с изображением рыбака с любой выловленной им рыбой. Кстати, снимки не должны быть опубликованы ранее в СМИ.

Не допускаются фото с рыбой в неприглядном виде или же если на них в объектив попали спиртные или табачные изделия.

Фотографии принимаются до 31 июня включительно. Итоги будут подведены не позднее 7 июля. Авторы лучших фото получат блокнот и ручку с фирменным логотипом районки.

Спешите! До конца месяца осталось не так много времени.

 
 
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Уважаемые читатели, скоро наступит Всемирный день рыболовства. В честь которого мы объявляем фотоконкурс. Для участия в нем необходимо на адрес...
 
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