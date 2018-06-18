"Император твиттера" Дмитрий Маликов приедет с концертом в Минск

После интервью Дудю и фита с Хованским — Дмитрий Маликов приедет в Минск с большим концертом. 16 ноября артист отыграет шоу «30 лет. Лучшее» во Дворце Республики.



Блогер Хованский и Дмитрий Маликов

Маликов — один из тех артистов старой закалки, которые продолжают давать инфоповоды и быть актуальными и сегодня. Дмитрий читает рэп, дает интервью Юрию Дудю и Ивану Урганту, записывает клипы с Хованским и спорит с Бузовой, ставит спектакль «Перевернуть игру» и получает премии как лучший блогер 2017 года по версии Lady.Mail.Ru и самый стильный мужчина года по мнению журнала GQ.

В минскую программу войдут как хиты вроде «Ты не прячь улыбку», «Нет, ты не для меня», «Love Story», «Ты одна, ты такая», «До завтра», так и новые композиции. Одна из которых — «Император Твиттера» — собрала на сегодня больше 1,6 миллионов просмотров на YouTube. К слову, в твиттере Маликова читает почти миллион человек.

Когда: 16 ноября 2018 года, 19.00. Где: Дворец Республики. Сколько: от 30 до 130 рублей. Купить билет