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"Император твиттера" Дмитрий Маликов приедет с концертом в Минск
После интервью Дудю и фита с Хованским —
Маликов — один из тех артистов старой закалки, которые продолжают давать инфоповоды и быть актуальными и сегодня. Дмитрий читает рэп, дает интервью Юрию Дудю и Ивану Урганту, записывает клипы с Хованским и спорит с Бузовой, ставит спектакль «Перевернуть игру» и получает премии как лучший блогер 2017 года по версии Lady.Mail.Ru и самый стильный мужчина года по мнению журнала GQ.
В минскую программу войдут как хиты вроде «Ты не прячь улыбку», «Нет, ты не для меня», «Love Story», «Ты одна, ты такая», «До завтра», так и новые композиции. Одна из которых — «Император Твиттера» — собрала на сегодня больше 1,6 миллионов просмотров на YouTube. К слову, в твиттере Маликова читает почти миллион человек.
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16 ноября 2018 года, сразу после премьеры в Москве и Питере, он даст во Дворце Республики большой сольный концерт "30 лет лучшее".
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