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"Император твиттера" Дмитрий Маликов приедет с концертом в Минск

19.06.2018 10:25 — Разное | Tut.by  
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После интервью Дудю и фита с Хованским — Дмитрий Маликов приедет в Минск с большим концертом. 16 ноября артист отыграет шоу «30 лет. Лучшее» во Дворце Республики.


Блогер Хованский и Дмитрий Маликов

Маликов — один из тех артистов старой закалки, которые продолжают давать инфоповоды и быть актуальными и сегодня. Дмитрий читает рэп, дает интервью Юрию Дудю и Ивану Урганту, записывает клипы с Хованским и спорит с Бузовой, ставит спектакль «Перевернуть игру» и получает премии как лучший блогер 2017 года по версии Lady.Mail.Ru и самый стильный мужчина года по мнению журнала GQ.

В минскую программу войдут как хиты вроде «Ты не прячь улыбку», «Нет, ты не для меня», «Love Story», «Ты одна, ты такая», «До завтра», так и новые композиции. Одна из которых — «Император Твиттера» — собрала на сегодня больше 1,6 миллионов просмотров на YouTube. К слову, в твиттере Маликова читает почти миллион человек.

Когда: 16 ноября 2018 года, 19.00.

Где: Дворец Республики.

Сколько: от 30 до 130 рублей.

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
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16 ноября 2018 года, сразу после премьеры в Москве и Питере, он даст во Дворце Республики большой сольный концерт "30 лет лучшее".
 
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