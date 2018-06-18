Как не стать жертвой преступления

Ежедневно из средств массовой информации мы узнаем о совершенных преступлениях. Но многие ли из нас задумывались, что своим поведением и отношением к имуществу могут спровоцировать злоумышленника? Вряд ли. Надеюсь, что эти советы помогут вам обезопасить себя и имущество.

Как не стать жертвой квартирной кражи

Когда уходите из дома

— всегда проверяйте, чтобы все двери и окна жилища были закрыты;

— установите надежные входные двери и замки;

— плотно закрывайте окна, укрепите оконные проемы;

— запасные ключи от квартиры (дома) не прячьте под ковриком у двери или ином легкодоступном месте;

— не храните дорогостоящие вещи, деньги на видном месте, среди книг и постельного белья;

— установите добрые отношения с соседями с целью взаимного наблюдения за жильем друг друга;

— когда уезжаете, то просите соседей забирать почту из почтового ящика;

— если вы потеряли либо у вас украли ключи от квартиры, немедленно смените замки.

Находясь в квартире

— будьте осторожны, когда незнакомый звонит в дверь, не спешите ее открывать, используйте дверной глазок;

— пользуйтесь ограничительной цепочкой для выяснения цели визита, потребуйте предоставить документы;

— постоянно поддерживайте хорошее освещение в коридоре;

— если вы живете одни, то не следует сообщать об этом малознакомым людям, договариваться о встрече с посторонними у себя дома;

— если к вам в квартиру пытаются зайти люди, представляющиеся работниками отдела социальной защиты, ЖКХ, почтовым курьером и иных служб, которых вы не вызывали, потребуйте у них предъявления документов, после чего позвоните в соответствующую организацию и уточните, работает ли у них такой сотрудник и где он должен находиться в данное время. При отказе предъявить документы следует незамедлительно позвонить в милицию по телефону 102, сообщив приметы злоумышленника и транспорта, на котором он уехал;

— если в квартире внезапно погас свет, не следует сразу же выходить на лестничную площадку, поскольку электричество могут отключить преступники с целью выманить вас из квартиры.

Как не стать жертвой мошенника

— не вступайте в разговор с лицами, которые предлагают вам снять порчу;

— не покупайте у незнакомых людей с рук электробытовые и иные товары;

— не разменивайте денежные купюры посторонним;

— ни под каким предлогом не передавайте свои деньги незнакомым лицам для оказания ими услуг в приобретении квартиры, автомашины, строительных материалов, топлива, продуктов питания и других вещей, производства каких-либо работ, в целях благоприятного решения вопроса с должностными лицами о непривлечении к ответственности, сдаче экзаменов, решении жилищного вопроса и т.д.;

— не давайте в долг крупные суммы денег без должного юридического оформления и свидетелей.

Как не стать жертвой преступления в общественных местах

— не кладите кошельки, ключи, мобильный телефон и другие ценные вещи в наружные карманы, полиэтиленовые пакеты и иные легкодоступные места;

— при пользовании городским общественным транспортом или посещая места с массовым пребыванием граждан держите сумку закрытой и близко к себе — перед собой, а не сзади;

— не доставайте полностью все деньги из кошелька при расчете с продавцом, чтобы не привлекать внимание;

— не носите с собой много наличности;

— держите мобильный телефон, кредитные карточки отдельно от кошелька, не выставляйте напоказ ювелирные изделия, иные ценные вещи;

— никогда не оставляйте кредитные карточки в легкодоступных местах, не записывайте на них или бумажнике ПИН-код, не сообщайте его другим людям;

— при пользовании банкоматом стойте максимально близко к нему, чтобы посторонние не видели, какую операцию осуществляете, в том числе сколько денег вы снимаете;

— не оставляйте свое имущество без присмотра, даже на короткое время (велосипеды возле магазинов и т.д.);

— в темное время суток хорошо продумывайте свой маршрут следования, избегайте малолюдных и неосвещенных мест, дорогие украшения лучше снять или прикрыть одеждой;

— если сзади кто-то идет за вами, проверьте свои опасения, резко изменив направление движения, спешите в ближайшее многолюдное место;

— сумочку при ходьбе держите в руках, прижимая к телу, а ключи от квартиры храните в отдельном кармане;

— если вы регулярно возвращаетесь домой поздно, подумайте о приобретении источника громкого сигнала, например, свистка;

— не садитесь в машину к незнакомым людям и не соглашайтесь на их предложение подвезти вас;

— если направляетесь в незнакомое место, попросите друзей, родственников вас встретить;

— подходя к дому, держите ключи от входной двери наготове, чтобы можно было быстро зайти в подъезд;

— если вы на кресле-каталке или велосипеде, держите свои сумки в зоне видимости.

Если вы все-таки стали жертвой преступления, то незамедлительно обратитесь в милицию. Ведь безнаказанность стимулирует злоумышленников к новым действиям, пострадать могут и другие.

Сергей Юденко,

начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Лоевского РОВД.