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Как не стать жертвой преступления

19.06.2018 — Разное | Лоевский край  
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Как не стать жертвой преступленияЕжедневно из средств массовой информации мы узнаем о совершенных преступлениях. Но многие ли из нас задумывались, что своим поведением и отношением к имуществу могут спровоцировать злоумышленника? Вряд ли. Надеюсь, что эти советы помогут вам обезопасить себя и имущество.

Как не стать жертвой квартирной кражи

Когда уходите из дома
— всегда проверяйте, чтобы все двери и окна жилища были закрыты;
— установите надежные входные двери и замки;
— плотно закрывайте окна, укрепите оконные проемы;
— запасные ключи от квартиры (дома) не прячьте под ковриком у двери или ином легкодоступном месте;
— не храните дорогостоящие вещи, деньги на видном месте, среди книг и постельного белья;
— установите добрые отношения с соседями с целью взаимного наблюдения за жильем друг друга;
— когда уезжаете, то просите соседей забирать почту из почтового ящика;
— если вы потеряли либо у вас украли ключи от квартиры, немедленно смените замки.
Находясь в квартире
— будьте осторожны, когда незнакомый звонит в дверь, не спешите ее открывать, используйте дверной глазок;
— пользуйтесь ограничительной цепочкой для выяснения цели визита, потребуйте предоставить документы;
— постоянно поддерживайте хорошее освещение в коридоре;
— если вы живете одни, то не следует сообщать об этом малознакомым людям, договариваться о встрече с посторонними у себя дома;
— если к вам в квартиру пытаются зайти люди, представляющиеся работниками отдела социальной защиты, ЖКХ, почтовым курьером и иных служб, которых вы не вызывали, потребуйте у них предъявления документов, после чего позвоните в соответствующую организацию и уточните, работает ли у них такой сотрудник и где он должен находиться в данное время. При отказе предъявить документы следует незамедлительно позвонить в милицию по телефону 102, сообщив приметы злоумышленника и транспорта, на котором он уехал;
— если в квартире внезапно погас свет, не следует сразу же выходить на лестничную площадку, поскольку электричество могут отключить преступники с целью выманить вас из квартиры.

Как не стать жертвой мошенника

— не вступайте в разговор с лицами, которые предлагают вам снять порчу;
— не покупайте у незнакомых людей с рук электробытовые и иные товары;
— не разменивайте денежные купюры посторонним;
— ни под каким предлогом не передавайте свои деньги незнакомым лицам для оказания ими услуг в приобретении квартиры, автомашины, строительных материалов, топлива, продуктов питания и других вещей, производства каких-либо работ, в целях благоприятного решения вопроса с должностными лицами о непривлечении к ответственности, сдаче экзаменов, решении жилищного вопроса и т.д.;
— не давайте в долг крупные суммы денег без должного юридического оформления и свидетелей.

Как не стать жертвой преступления в общественных местах

— не кладите кошельки, ключи, мобильный телефон и другие ценные вещи в наружные карманы, полиэтиленовые пакеты и иные легкодоступные места;
— при пользовании городским общественным транспортом или посещая места с массовым пребыванием граждан держите сумку закрытой и близко к себе — перед собой, а не сзади;
— не доставайте полностью все деньги из кошелька при расчете с продавцом, чтобы не привлекать внимание;
— не носите с собой много наличности;
— держите мобильный телефон, кредитные карточки отдельно от кошелька, не выставляйте напоказ ювелирные изделия, иные ценные вещи;
— никогда не оставляйте кредитные карточки в легкодоступных местах, не записывайте на них или бумажнике ПИН-код, не сообщайте его другим людям;
— при пользовании банкоматом стойте максимально близко к нему, чтобы посторонние не видели, какую операцию осуществляете, в том числе сколько денег вы снимаете;
— не оставляйте свое имущество без присмотра, даже на короткое время (велосипеды возле магазинов и т.д.);
— в темное время суток хорошо продумывайте свой маршрут следования, избегайте малолюдных и неосвещенных мест, дорогие украшения лучше снять или прикрыть одеждой;
— если сзади кто-то идет за вами, проверьте свои опасения, резко изменив направление движения, спешите в ближайшее многолюдное место;
— сумочку при ходьбе держите в руках, прижимая к телу, а ключи от квартиры храните в отдельном кармане;
— если вы регулярно возвращаетесь домой поздно, подумайте о приобретении источника громкого сигнала, например, свистка;
— не садитесь в машину к незнакомым людям и не соглашайтесь на их предложение подвезти вас;
— если направляетесь в незнакомое место, попросите друзей, родственников вас встретить;
— подходя к дому, держите ключи от входной двери наготове, чтобы можно было быстро зайти в подъезд;
— если вы на кресле-каталке или велосипеде, держите свои сумки в зоне видимости.
Если вы все-таки стали жертвой преступления, то незамедлительно обратитесь в милицию. Ведь безнаказанность стимулирует злоумышленников к новым действиям, пострадать могут и другие.
Сергей Юденко,
начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Лоевского РОВД.

 
 
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Ежедневно из средств массовой информации мы узнаем о совершенных преступлениях. Но многие ли из нас задумывались, что своим поведением и отношением к имуществу...
 
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