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О проступках, создающих  условия для коррупции

19.06.2018 — Разное | Лоевский край  
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О проступках, создающих  условия для коррупцииВ простом понимании коррупция выражается в использовании должностным или приравненным к нему лицом своего служебного положения или связанных с ним возможностей в целях противоправного получения выгоды.
Прокуратурой систематически проводятся проверки соблюдения требований Закона Республики Беларусь от «О борьбе с коррупцией» (далее — Закон) в организациях Лоевского района, в ходе которых выявляются многочисленные правонарушения, создающие условия для коррупции.
Например, директор КСУП «Совхоз «Заря», достоверно зная о том, что главный специалист в течение рабочего дня не находился на рабочем месте и не выполнял свои должностные обязанности, а находился по личным вопросам за пределами Гомельской области, утвердил последнему в табеле учета рабочего времени и начисления заработка отработку 7 часов, что повлекло необоснованную выплату специалисту более 10 рублей заработной платы.
Своими действиями директор предоставил главному специалисту необоснованные привилегии, тем самым совершил правонарушение, создающее условия для коррупции.
Аналогичный факт был выявлен в КСУП «Днепровец».
Часто правонарушения, создающие условия для коррупции, совершаются в целях получения покровительства по службе. К примеру, главный специалист КСУП «Страдубка» в целях незаконного извлечения выгоды в виде покровительства для себя по службе со стороны непосредственного руководителя, выполняя указания последнего, подписал отчеты о движении товарно-материальных ценностей, содержащие заведомо недостоверные сведения об их реализации.
При указанных обстоятельствах главный специалист совершил коррупционное правонарушение, предусмотренное абзацем 5 ч.1 ст.37 Закона: действие государственного должностного лица при исполнении трудовых обязанностей в целях незаконного извлечения для себя выгоды в виде покровительства.
Аналогичные действия были совершены 2 работниками того же предприятия, за что все они были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Борьба с коррупцией в том числе предполагает обеспечение максимальной степени прозрачности проведения предприятиями закупок товаров и услуг за счет средств, выделенных государством. Для этой цели субъекты хозяйствования обязаны ежегодно размещать планы таких закупок на официальном сайте в сети Интернет.
Вместе с тем ряд предприятий Лоевского района данное требование игнорирует.
Так, в начале 2018 года КСУП «Бывальки» выделено финансирование из средств бюджета для приобретения товаров (работ, услуг) в целях реализации Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы. Вместе с тем план государственных закупок был размещен предприятием в сети Интернет лишь после применения мер прокурорского реагирования.
Аналогичные нарушения были выявлены в сельхозпредприятиях «Днепровец», «Совхоз «Заря», «Урожайный», «Колпень-Агро», за что руководители по требованию прокурора привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 базовой величины по ст.11.16 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка организации государственных закупок товаров (работ, услуг).
Чтобы не допускать нарушения антикоррупционного законодательства и тем самым способствовать поддержанию законности в обществе, целесообразно ознакомиться с положениями Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 «О борьбе с коррупцией», который имеется в свободном доступе в сети Интернет.
Юлия Красовская,
старший помощник прокурора
Лоевского района.

 
 
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