Число жертв стрельбы в Швеции возросло до трёх

20-летний мужчина, получивший ранения в результате стрельбы в шведском городе Мальмё , скончался в больнице. Он стал уже третьим погибшим.

Напомним, 18 июня в Мальмё была открыта стрельба из автомобиля по людям, которые находились возле интернет-кафе. Пострадали шесть человек. По данным местных СМИ, трое из раненых хорошо известны в криминальной среде. Сообщений полиции о задержаниях нападавших пока нет.