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Число жертв стрельбы в Швеции возросло до трёх
20-летний мужчина, получивший ранения в результате
Напомним, 18 июня в Мальмё была открыта стрельба из автомобиля по людям, которые находились возле интернет-кафе. Пострадали шесть человек. По данным местных СМИ, трое из раненых хорошо известны в криминальной среде. Сообщений полиции о задержаниях нападавших пока нет.
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20-летний мужчина, получивший ранения в результате стрельбы в шведском городе Мальмё, скончался в больницы. Он стал уже третьим погибшим.
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