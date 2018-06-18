ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское метро с 25 июня переходит на летний режим работы

19.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Минское метро с 25 июня переходит на летний режим работы

Минский метрополитен с 25 июня в утренние и вечерние часы пик немного увеличит интервалы движения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Столичная подземка будет открыта для пассажиров с 5.30 до 00.40, незначительно изменится график движения.

"На первой линии, Московской, интервал движения в утренний и вечерний часы пик (с 7.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00) с 2 мин. увеличится до 2,5 мин., - отметили в пресс-службе. - На второй линии, Автозаводской, интервал движения в утренний час пик будет составлять 3 мин., в вечерний - 3,5 мин. При этом в пятницу пиковое вечернее время немного смещается - на период с 16.00 до 18.30. Подробнее с летним графиком можно ознакомиться на сайте метрополитена".

Кроме того, внесены корректировки в режим работы 21 июня - день открытия после реконструкции стадиона "Динамо". С 17.00 до 23.00 поезда будут ходить с интервалом в 2 мин.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

 

Читайте ndsmi.by в "twitter"

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский метрополитен с 25 июня в утренние и вечерние часы пик немного увеличит интервалы движения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия. Столичная...
 
Новости дня
Новости разные
 
Число жертв стрельбы в Швеции возросло до трёх
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика