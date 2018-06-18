ВОЗ признала зависимость от видеоигр заболеванием

Всемирная организация здравоохранения опубликовала новую Международную классификацию болезней (МКБ-11), которую собираются утвердить на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае следующего года. Зависимость от видеоигр в этом документе признана психическим расстройством.

ВОЗ пересмотрела действующую классификацию болезней, а также установила новые медицинские стандарты и заболевания. В этом документе новым видом психического расстройства стала игромания с сильной зависимость от компьютерных и видеоигр. Для постановки такого диагноза у человека должны в течение года присутствовать симптомы игрового расстройства, которые отрицательно сказываются на семейных, социальных, профессиональных и других сферах жизни.

Ранее компании, выпускающие компьютерные игры, протестовали против внесения игромании в перечень заболеваний. Ассоциации и федерации разработчиков подобного ПО США, Канады, стран Европы, Бразилии и Южной Африки в общем заявлении отметили, что для таких мер мало объективной научной обоснованности. Они считают, что игры имеют "образовательный и терапевтический" эффект, пишет РИА Новости .

Источник: sb.by

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