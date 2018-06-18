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Чулки и обувь в тайнике. Контрабанду задержали на белорусско-польской границе

19.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Чулки и обувь в тайнике. Контрабанду задержали на белорусско-польской границе

В легковом автомобиле Volkswagen Caravelle, следовавшем на въезд в Республику Беларусь через пункт пропуска «Брузги», таможенники выявили более 300 единиц сокрытого в тайниках товара.

 

При проведении таможенного контроля автомобиль, следовавший по «зеленому» коридору под управлением жителя Гродненской области, направлен на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. По результатам сканирования и последующего досмотра установлено, что транспортное средство буквально «нашпиговано» товаром, сокрытым в тайниках. Из различных конструктивных полостей Volkswagen извлечено более 100 пар обуви, 200 шт. чулочных изделий, а также ноутбук, который находился под днищем автомобиля.

Чулки и обувь в тайнике. Контрабанду задержали на белорусско-польской границе

 

При проведении таможенного контроля автомобиль, следовавший по «зеленому» коридору под управлением жителя Гродненской области, направлен на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. По результатам сканирования и последующего досмотра установлено, что транспортное средство буквально «нашпиговано» товаром, сокрытым в тайниках. Из различных конструктивных полостей Volkswagen извлечено более 100 пар обуви, 200 шт. чулочных изделий, а также ноутбук, который находился под днищем автомобиля.

 

Чулки и обувь в тайнике. Контрабанду задержали на белорусско-польской границе

 

Чулки и обувь в тайнике. Контрабанду задержали на белорусско-польской границе

 

По факту незаконного перемещения товара таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает конфискацию транспортного средства. Товар, а также Volkswagen Caravelle изъяты до решения суда. 

 

 

Гродненская региональная таможня.

 
 
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В легковом автомобиле Volkswagen Caravelle, следовавшем на въезд в Республику Беларусь через пункт пропуска «Брузги», таможенники выявили более 300 единиц сокрытого в...
 
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