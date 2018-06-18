Осторожно! Высокое напряжение! Как обезопасить себя от поражения током

Несмотря на информирование населения, по-прежнему происходят несчастные случаи в энергосистеме Беларуси, связанные с поражением электрическим током жителей республики. Причинами их являются бездумное отношение людей к собственной безопасности при проведении каких-либо работ или досуга. 25.05.2018 г. в районе МКАД Минска на опору линии электропередачи напряжением 110 кВ поднялся мужчина 1995 г.р. и попал под напряжение. В результате пострадавший с 43 процентами ожогов тела был госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Минска. Состояние его оценивается как тяжелое.
29.05.2018 г. в н.п. Сластены Могилевской области обратился за медицинской помощью к фельдшеру житель Могилева. Он занимался рыбной ловлей у реки Бася под проводами ВЛ электропередачи напряжением 110кВ, несмотря на установленные предупреждающие плакаты «Охранная зона линии электропередачи. Опасно для жизни. Рыбная ловля запрещена». Во время очередного заброса удочки попал под напряжение. В настоящее время находится в палате интенсивной терапии могилевской больницы №1 в тяжелом состоянии.
Во избежание несчастных случаев расскажите своим родным, близким, детям, какую серьезную опасность таит в себе электрический ток. Помните, что электрические сети относятся к источникам повышенной опасности. Соблюдайте правила электробезопасности. Вот основные из них:
♦ не приближайтесь к оборванным, лежащим на земле, заборе или других строениях проводам линии электропередачи на расстоянии менее восьми метров;
♦ не влезайте на опоры линии электропередачи;
♦ не делайте набросов на провода линии электропередачи, не устраивайте игры под ними;
♦ не заходите за ограждения трансформаторных подстанций, в помещения подстанций и на строительные площадки, где могут применяться временные электропроводки;
♦ не ремонтируйте самостоятельно электропроводку, неисправные электроприборы, обратитесь к специалистам;
♦ не используйте оголенные концы проводов вместо штепсельной вилки;
♦ в домах, где электропроводка выполнена скрытым способом под штукатуркой, нельзя в произвольных местах стены вбивать гвозди, а также пробивать отверстия и борозды;
♦ не нарушайте порядок включения прибора в электросеть, согласно которому шнур сначала подключается к прибору, а затем к сети;
♦ не производите земляные работы и раскопки в охранных зонах линии электропередачи без согласования с электросетями во избежание повреждения кабелей и травматизма людей;
♦ если вы обнаружили оборванный провод воздушной линии электропередачи, открытую дверь трансформаторной подстанции, оголенные концы кабеля, торчащие из земли, немедленно сообщите диспетчеру городского района электросетей по телефонам: (8-0152)51-13-25 или (8-0152)51-13-83.
Помните! Прикосновение к оголенным или оборванным проводам представляет смертельную опасность. В случае поражения человека электрическим током немедленно вызывайте бригаду скорой помощи, при этом дорога каждая секунда.
Филиал РУП «Гродноэнерго» Электрические сети. УНП 500036458
Виталий Леошко, заместитель главного инженера ГРЭС