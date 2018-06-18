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Порадуйте себя и близких подарочным сертификатом в отель «Аква - Минск»
19.06.2018 10:44 — Разное | Аргументы и факты
Отель «Аква-Минск» предлагает два вида сертификатов.
Сертификат №1 включает проживание в гостинице «Отель «Аква- Минск» (номера категории DBL, TWIN, LUX, DSBL, BUNG), ужин на двоих в ресторане гостиницы «Отель «Аква-Минск», безлимитное посещение Аквазоны аквапарка «Лебяжий» и дневное посещение тренажерного зала в аквапарке «Лебяжий». Стоимость сертификата от 90 бел рублей.
Сертификат №2 предлагает более широкий комплекс услуг. Сюда входит проживание в гостинице «Отель «Аква- Минск» (номера категории DBL, TWIN, LUX, DSBL, BUNG), завтрак «шведский стол», ужин на двоих в ресторане гостиницы, безлимитное посещение Аквазоны аквапарка «Лебяжий» и дневное посещение тренажерного зала в аквапарке «Лебяжий». Стоимость от 150 бел рублей.
Более подробную информацию можно получить по телефонам: +375 (17) 279 96 00; +375 (44) 505 65 33 или на сайте
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Отель «Аква-Минск» предлагает два вида сертификатов.
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