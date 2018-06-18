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Курсы валют и криптовалют на сегодня

19.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Доллар и евро продолжают укрепляться, российский рубль – падать, биткойн +249.44.

Доллар с ходу набрал 0,73 копейки. На данный момент его покупают и продают по 2,0175 белорусского рубля.

Евро прибавил 0,73 копейки. Пока он торгуется по 2,3358.

Российский рубль начал торговаться с опозданием в 20 минут. Соседская валюта упала на 2,70 копейки. Ее сотня сейчас стоит 3,1430 белорусского рубля.

Bitcoin − 6695.25$ (+249.44);

Bitcоin Cash/ВСС – 877.36$ (+42.53);

DigitalCash − 264.03$ (+9.38);

Еthеreum − 516.04$ (+21.88);

ZCаsh − 195.43$ (+10.76);

Monero − 127.26$ (+5.5).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар и евро продолжают укрепляться, российский рубль – падать, биткойн +249.44.
 
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