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Дзержинские «Юные мотоциклисты»

19.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Для многих мальчишек Дзержинска объединение по интересам «Юные мотоциклисты» стало местом, где можно заняться любимым делом и пообщаться с друзьями.

Здесь под руководставом педагога Кулеша Владимира Ивановича парни на практике изучают устройство своих «железных коней», ремонтируют их, и самое главное - учатся вождению и готовятся к сдаче экзаменов на право управления механическим транспортным средством.

Не так давно дзержинские мотоциклисты приняли участие в республиканских соревнованиях по юношескому мотомногоборью памяти Петра Куприянова в Гомеле. Ребята заняли почетное 4-е командное место. А вот Иван Агейко с соревнований привез золото - стал абсолютным победителем в личных состязаниях.

Иван рассказал об этапах соревнований и своей победе:

- Поскольку ехали мы на поезде, технику свою, конечно же, не брали. Ее предоставляла принимающая сторона. Сначала нас ждал конкурс на знание Правил дорожного движения. Потом -- фигурное вождение с 10 элементами. Когда сдаешь на права в ГАИ, элементов всего 4. Так что нужно было приложить немало усилий. Я не допустил ни одной ошибки и занял первое место в личных соревнованиях.

Лучшая благодарность для любого наставника - успехи учеников. И Владимир Иванович с этим полностью согласен: «Объединение работает уже давно. Теперь к нам ходят дети тех ребят, которые когда-то занимались у нас. Мы часто ездим на различные соревнования, активно участвуем в мероприятиях и акциях. Наши ребята большие молодцы, они усердно занимаются, всегда достойно выступают. Летом планируем поехать на очередные состязания и завоевать призовое место».

Езда на мотоцикле, по признанию ребят, ни с чем не сравнимое удовольствие. Многие из них впоследствии получают права на вождение автомобиля. Но любовь к «железным коням» остается на всю жизнь.


 
Теги: Гомель
 
 
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Для многих мальчишек Дзержинска объединение по интересам «Юные мотоциклисты» стало местом, где можно заняться любимым делом и пообщаться с...
 
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