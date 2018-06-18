iPhone 2018 показали на видео и сравнили с iPhone X

Японский ресурс Macotakara опубликовал видео , на котором показал макеты трех iPhone, которые Apple представит в сентябре этого года и сравнил их с iPhone X.

Макеты устройств, по утверждению издания, воссозданы по «финальным чертежам», полученным из отраслевых источников.

Если верить этим данным, 5,8-дюймовый iPhone X 2018 будет с габаритами 143,65×72,03×7,69 мм. Самый большой 6,4-дюймовый iPhone X Plus, ожидаемый в этом году, получит размеры 157,53×77,44×7,85 мм. 5,5-дюймовый iPhone 8 Plus примерно на 1 мм короче, на 1 мм шире и на 0,35 мм толще.

Наконец, бюджетный 6,0-дюймовый (ранее считалось, что 6,1-дюймовый) iPhone с размерами 150,91×75,72×8,47 мм будет больше iPhone X, но меньше iPhone 8 Plus.

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