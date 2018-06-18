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Минчанин расплатился на рынке фальшивыми деньгами

19.06.2018 11:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Минчанин расплатился на рынке фальшивыми деньгами
Следственный комитет РБ

14 июня на рынке «Тутэйшы» по пр.Партизанскому 34-летний житель столицы сбыл поддельную купюру номиналом 50 рублей.

Мужчина передал поддельную купюру, рассчитываясь за товар. Продавец не смогла рассчитаться с ним и попросила помощи в размене представителя администрации городского торгового ведомства, который проходил мимо вместе с милиционером, пишет БЕЛТА.

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Подлинность купюры вызвала подозрение, и мужчину задержали для разбирательства. При этом он попытался выбросить еще 4 аналогичные купюры.

Также при себе у него была обнаружена Br50 с идентичным серийным номером. При обыске в доме задержанного сотрудники милиции нашли многофункциональное устройство и другую компьютерную технику.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 221 УК (изготовление, хранение с целью сбыта и сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты).

 

 
 
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Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 221 УК (изготовление, хранение с целью сбыта и сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь...
 
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