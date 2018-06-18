Начаты общественные обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду по двум объектам в Шумилино

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении общественных обсуждений

отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объектам:

«Очистные сооружения компактного типа с полной биологической очисткой с аэробной стабилизацией ила производительностью 700 м3/сут для ООО «Витконпродукт» в г.п.Шумилино Витебской области»;

«Реконструкция котельной ООО «Витконпродукт» в г.п. Шумилино, ул. Ленинская, 76 по замене парового котла с жидкого топлива на газообразное и установкой двух водогрейных котлов».

Шумилинский районный исполнительный комитет уведомляет о начале общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) по объектам: «Очистные сооружения компактного типа с полной биологической очисткой с аэробной стабилизацией ила производительностью 700 м3/сут для ООО «Витконпродукт» в г.п.Шумилино Витебской области»; «Реконструкция котельной ООО «Витконпродукт» в г.п. Шумилино, ул. Ленинская, 76 по замене парового котла с жидкого топлива на газообразное и установкой двух водогрейных котлов».

Заказчик планируемой деятельности Обще-ство с ограниченной ответственностью (ООО) «Витконпродукт», директор – Некрашевич Светлана Владимировна, юридический адрес: 210026, г.Витебск, ул.Горовца, д.6, к.1, почтовый адрес: 210026, г. Витебск, ул. Горовца, 6, к.1, адрес расположения объектов реконструкции и строительства: 211259, г.п.Шумилино ул.Ленинская, 76, телефон/факс: 8(0212) 61-51-07, 8(0212) 61-60-61, электронный адрес: vitcon@tut.by

Наименование «Очистные сооружения компактного типа с полной биологической очисткой с аэробной стабилизацией ила производительностью 700 м3/сут для ООО «Витконпродукт» в г.п.Шумилино Витебской области»; «Реконструкция котельной ООО «Витконпродукт» в г.п.Шумилино, ул. Ленинская,76 по замене парового котла с жидкого топлива на газообразное и установкой двух водогрейных котлов».

Обоснование планируемой хозяйственной и иной деятельности Строительство очистных сооружений позволит снизить нагрузку на го-родские очистные сооружения г.п. Шумилино.

Реконструкция котельной позволит исключить применение мазутного вида топлива, повысит энергоэффективность котельной.

Описание планируемой хозяйственной и иной деятельности Строительным проектом «Очистные сооружения компактного типа с полной биологической очисткой с аэробной стабилизацией ила производительностью 700 м3/сут для ООО «Витконпродукт» в г. Шумилино Витебской области» предусмотрена ликвидация части стояночных мест для автотранспорта и строительство очистных сооружений промышленного стока.

Строительным проектом «Реконструкция котельной ООО «Витконпродукт» в г.п. Шумилино, ул. Ленинская,76 по замене парового котла с жидкого топлива на газообразное и установкой двух водогрейных котлов» предусмотрена замена котла Е-1/9 на мазутном топливе, на 2 котла Ferroli TP3LN на газовом топливе и установка дополнительного парового котла VAPOPREX HVP 3000 Ferroli.

Характер принимаемого решения и информация о государственном органе (организации), ответственном за принятие такого решения По результатам оценки воздействия на окружающую среду будет принято решение о возможности реализации заявленных намерений, проектная документация будет представлена для проведения государственных экспертиз, по результатам которых, в случае если проектная документация будет рекомендована к утверждению, Обществом с ограниченной ответственностью «Витконпродукт» проектная документация будет утверждена. В случае по-лучения положительного заключения государственной экологической экспертизы, при обращении Общества с ограниченной ответственностью «Витконпродукт» в Шумилинский районный исполнительный комитет, будет принято решение о разрешении проведения работ. Место размещения планируемой хозяйственной деятельности Убойный цех расположен на земельном участке ООО «Витконпродукт» в северо-западной части г.п. Шумилино Витебской области по адресу: 211259, г.Шумилино ул.Ленинская,76

Срок реализации планируемой хозяйственной деятельности реализация проекта – 2018 год, нормативный срок эксплуатации – 30 лет. Срок проведения общественных обсуждений и представления замечаний и предложений по отчету об ОВОС Срок проведения общественных обсуждений: с 19 июня по 18 июля 2018 года включительно (с понедельника по пятницу с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00).

Место ознакомления с отчетом об ОВОС, адрес для направления замечаний и предложений по отчету об ОВОС С отчетом об ОВОС можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 211259, Витебская обл., г.п.Шумилино, ул. Короткина,10, в отделе архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Шумилинского райисполкома, начальник отдела Зенькова Юлия Михайловна, конт. телефон 802130 42202, а также на интернет-сайте Шумилинского районного исполнительного ко-митета http://www.shumilino.vitebsk-region.gov.by раздел «Общественные обсуждения».

Адрес для направления замечаний и предложений по отчету об ОВОС:

1. Шумилинский районный исполнительный комитет, 211259, г.п.Шумилино, ул. Короткина, 10, тел. 8(02130) 4-10-45, 4-22-02, факс 8(02130) 4-13-30, E-mail: shumric@vitebsk.by, z.ym@tut.by, сайт: http://www.shumilino.vitebsk-region.gov.by, начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Зенькова Юлия Михайловна.

2. Заказчик планируемой деятельности:общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Витконпродукт», директор – Некрашевич Светлана Владимировна, юридический адрес: 210026, г.Витебск, ул.Горовца, д.6, к.1, почтовый адрес: 210026, г.Витебск, ул.Горовца,6, к.1, адрес расположения объектов реконструкции и строительства: г.Шумилино ул.Ленинская, 76, телефон/факс: 8(0212) 61-51-07, 8(0212) 61-60-61, электронный адрес: vitcon@tut.by

3. Разработчик отчета об ОВОС: частное предприятие «ЭкоПромСфера», 210026, г.Витебск, ул. Я. Купалы,12/5, директор – Комаровская-Шинкевич Ирина Александровна, телефон/факс +375212643682, электронный адрес: ecopromsfera@tut.by

Место нахождения местного исполнительного и распорядительного органа, ответственного за принятие решения о размещении объекта Шумилинский районный исполнительный комитет, 211259, Витебская обл., г.п. Шумилино, ул. Короткина,10, Режим работы: с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, выходные дни: суббота, воскресенье, телефон 8(02130) 4-10-45, факс: 8 (02130) 4-13-30, электронный адрес: shumrіc@vitebsk.by, сайт: http://www.shumilino.vitebsk-region.gov.by

Сроки направления заявлений о необходимости собрания по обсуждению отчета об ОВОС и заявления о намерении проведения общественной экологической экспертизы Заявления о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС можно направить в Шумилинский районный исполнительный комитет по адресу: 211260, г.п.Шумилино, ул. Короткина, д.10, тел. 8(02130) 4-10-45, 4-22-02, факс. 8(02130) 4-13-30, e-mail: shumric@vitebsk.by, z.ym@tut.by, сайт: http://www.shumilino.vitebsk-region.gov.by в срок по 04.07.2018 г. включительно.

Заявления о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить в ООО «Витконпродукт», по адресу: 210026, г.Витебск, ул.Горовца, д.6, к.1, телефон/факс: 8(0212) 61-51-07, 8(0212) 61-60-61, электронный адрес: vitcon@tut.by в срок по 04.07.2018 г. включительно.

Место и дата опубликования уведомления Данное уведомление также размещается с 19.06.2018 по 18.07.2018 гг. включительно на сайте Шумилинского районного исполнительного комитета (сайт: http://www.shumilino.vitebsk-region.gov.by), районной газеты «Герой працы» (сайт: http://www.shumilino.by).

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