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Зимний инвентарь, бытовая техника и игры: выгодные покупки начала лета

19.06.2018 11:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Зимний инвентарь, бытовая техника и игры: выгодные покупки начала лета
shutterstock.com

«АиФ» разбирался, что за распродажи ожидают нас в ближайшее время и что можно купить с максимальной выгодой в эти месяцы.

Готовь сани летом

Зимний инвентарь, бытовая техника и игры: выгодные покупки начала лета Правда ли, что женщины тратят в Интернете больше мужчин?
В теплое время года хорошо идут только кондиционеры и вентиляторы, а вот продавцам разного рода зимней техники приходится несладко: не сезон. Поэтому именно летом имеет смысл искать самые выгодные цены на обогреватели и конвекторы, снегоуборочную технику и, конечно, сани и другой зимний инвентарь. В среднем цены на них летом становятся ниже на 15-30%. Поэтому, если вы надумали купить что-то из перечисленного минувшей зимой, но вещь показалась дорогой, стоит поискать ее снова: скорее всего, сейчас она доступна, как никогда. 

Автолюбителям же стоит озаботиться приобретением зимних шин: к первым заморозкам их стоимость неизбежно вырастет, да и купить станет сложнее. 

Зимний инвентарь, бытовая техника и игры: выгодные покупки начала лета
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Большая игра

Лето — традиционное время распродаж на рынке компьютерных игр. Крупнейшие представители индустрии уже подготовили приятные сюрпризы для своей аудитории. Так, компания Sony объявила глобальную акцию «Время играть», которая прошла с 8 по 18 июня этого года.  Кроме того, компания предоставила большие скидки на PlayStation 4 в разных комплектациях и различную периферию.

В свою очередь, Ubisoft провела распродажу в своем цифровом магазине с 5 по 18 июня, предлагая такие популярные игры для PC, как Far Cry 4 и 5, Assassin's Creed: Origins, Watch Dogs 2 и другие со скидками от 25% до 80% (!).

Наконец, традиционную крупную распродажу планирует объявить и Steam. По неофициальным данным, она стартует 21 июня. 

Из Китая с любовью, скидками и гарантией

Полюбившийся белорусам  AliExpress не перестает приятно удивлять своих покупателей распродажами самых разных товаров. Так, в первых числах июня на его площадке Tmall (торгует только сертифицированными товарами известных брендов) стартовали эксклюзивные продажи свеженького китайского флагмана Xiaomi Mi MIX 2S. Аппарат был выставлен по специальной низкой цене. 

В настоящее время на Tmall можно купить с большими скидками кухонную и бытовую технику немецкой марки Bosch: например, блендер MSM6B700, мясорубку MFW68660, кухонный комбайн MUM4855 или вертикальный пылесос BBH21630R. Отдельные товары время от времени выставляются по ценам существенно ниже рынка. 

Но, даже если купить товар «на дне» его стоимости не вышло, можно не расстраиваться: покупка все равно будет выгодной. На данный момент в магазине действует программа гарантии лучшей цены, которая распространяется на более чем 300 товаров в самых популярных категориях (электроника, детские товары, одежда). Действует она следующим образом: если после заказа в Tmall покупатель найдет товар дешевле в одном из двух десятков самых популярных магазинов, китайцы берут на себя обязательство возместить ему разницу в стоимости, причем сразу в тройном размере.

 
 
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