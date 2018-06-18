Зимний инвентарь, бытовая техника и игры: выгодные покупки начала лета

«АиФ» разбирался, что за распродажи ожидают нас в ближайшее время и что можно купить с максимальной выгодой в эти месяцы.

Готовь сани летом

Автолюбителям же стоит озаботиться приобретением зимних шин: к первым заморозкам их стоимость неизбежно вырастет, да и купить станет сложнее.



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Большая игра

Лето — традиционное время распродаж на рынке компьютерных игр. Крупнейшие представители индустрии уже подготовили приятные сюрпризы для своей аудитории. Так, компания Sony объявила глобальную акцию «Время играть», которая прошла с 8 по 18 июня этого года. Кроме того, компания предоставила большие скидки на PlayStation 4 в разных комплектациях и различную периферию.

В свою очередь, Ubisoft провела распродажу в своем цифровом магазине с 5 по 18 июня, предлагая такие популярные игры для PC, как Far Cry 4 и 5, Assassin's Creed: Origins, Watch Dogs 2 и другие со скидками от 25% до 80% (!).

Наконец, традиционную крупную распродажу планирует объявить и Steam. По неофициальным данным, она стартует 21 июня.

Из Китая с любовью, скидками и гарантией

Полюбившийся белорусам AliExpress не перестает приятно удивлять своих покупателей распродажами самых разных товаров. Так, в первых числах июня на его площадке Tmall (торгует только сертифицированными товарами известных брендов) стартовали эксклюзивные продажи свеженького китайского флагмана Xiaomi Mi MIX 2S. Аппарат был выставлен по специальной низкой цене.

В настоящее время на Tmall можно купить с большими скидками кухонную и бытовую технику немецкой марки Bosch: например, блендер MSM6B700 , мясорубку MFW68660, кухонный комбайн MUM4855 или вертикальный пылесос BBH21630R . Отдельные товары время от времени выставляются по ценам существенно ниже рынка.

Но, даже если купить товар «на дне» его стоимости не вышло, можно не расстраиваться: покупка все равно будет выгодной. На данный момент в магазине действует программа гарантии лучшей цены, которая распространяется на более чем 300 товаров в самых популярных категориях (электроника, детские товары, одежда). Действует она следующим образом: если после заказа в Tmall покупатель найдет товар дешевле в одном из двух десятков самых популярных магазинов, китайцы берут на себя обязательство возместить ему разницу в стоимости, причем сразу в тройном размере.