«Ремонтировали кофемашины, а теперь изобрели свою - будем с ней завоевывать мир». История «Доктор кофе»



Виталий Дмитриевич. Фото предоставлено автором

Виталий Дмитриевич с детства любил технику. В итоге и образование получил техническое, и бизнес связал с «кручением гаек» и конструированием. Он занимается ремонтом кофемашин — эта техника его особенно завораживает. А недавно Виталий изобрел собственную кофемашину, которая, по его расчетам, сможет конкурировать на международном рынке. О своем ремонтном бизнесе и потенциале изобретенного продукта основатель компании «Доктор кофе» рассказал «Про бизнес».

Любовь к технике

Сколько себя помню, всегда был «техническим человеком». Детство провел рядом с дедушкой — он был инженером, помогал мне развивать интерес к технике. У него я получил первый опыт в кручении гаек, конструировании, пайке электроники — и это перешло со мной во взрослую жизнь.

Образование у меня техническое: средне-специальное — «Связист, техник по линейно-кабельным сооружениям», высшее — «Инженер по инфокоммуникациям».

Работать начал с 14 лет: просто пришел в сервис, который ремонтировал мобильные телефоны, показал, что умею, — и меня взяли. Это было не столько ради денег, сколько для получения опыта.

В 16 лет я устроился мастером в другую фирму, где впервые познакомился с кофемашинами. Эта техника впечатлила меня своей конструкцией — в ней сочетается гидравлика, механика и сложная электроника. Благодаря этой работе я познакомился со многими людьми, которые развивали тогда кофейный бизнес в Беларуси.

Скоро меня переманили в другую компанию, так как я был довольно сильным специалистом по ремонту кофейной техники. И мне хотелось дальнейшего движения, углубления в кофейную индустрию. Проработал там несколько лет, но никакого развития не видел — руководство интересовало в основном получение прибыли, а не туманные перспективы.



Фото предоставлено автором

В начале 2013 я ушел на вольные хлеба и основал компанию «Доктор кофе». Занимались ремонтом кофейного оборудования, в основном — автоматических и профессиональных кофемашин. Предлагали полный комплекс услуг — от выезда к клиенту и забора техники до продажи кофе, комплектующих и химии для кофемашин. Почти не брались за бытовые рожковые кофеварки: они недорогие, часто сделаны в Китае… Мне кажется, проще купить новые, чем их ремонтировать.

Нашел единомышленника: думал, что будем друг друга поддерживать. Но работать вместе не получилось — через 2 года мы разошлись, и довольно плохо.

Тогда я решил развивать бизнес в одиночку: переехал в другое помещение, сделал ремонт, начал подбирать мастеров. Благо, со мной ушел один сильный мастер. Переманивать клиентов от других компаний не стали, это было нечестно по отношению к бывшим руководителям. Искали свое «место под солнцем» и создавали клиентскую базу с нуля.

Постепенно стали появляться мастера, которых пришлось долго обучать. Сейчас в компании 5 штатных сотрудников и еще столько же мы привлекаем на аутсорсе для ремонтов на выезде. В основном персонал подбираем сами. Многие не выдерживают темпа работы — приходится прощаться. Я считаю, что как и в любом деле, люди должны быть с горящими глазами и получать кайф от своей работы.



Фото предоставлено автором

О клиентах и продвижении

Мы обслуживаем и физических, и юридических лиц.

Мы не позиционируем себя как дешевый сервис. Такой ценовой политикой отсекаем самых проблемных клиентов. Делаем упор на качество услуг — наверное, поэтому у нас такой низкий процент гарантийных ремонтов — менее 3%. Никогда не стараемся во что бы то ни стало оказать услугу по ремонту, всегда даем заключение о целесообразности ремонта.

Работаем по всей Беларуси. В Минске курьер на собственном автомобиле забирает технику. По республике сотрудничаем с экспедиторскими службами: клиент размещает заявку, оплачивает по ЕРИП, у него забирают технику и привозят к нам. Мы ремонтируем и отправляем обратно.

Есть клиенты и из России — в основном это Смоленск: там, как оказалось, просто нет нормальных сервисных центров. Даже из Москвы к нам обращались.

Общаемся со всеми минскими сервисными центрами — и официальными, и частными. У каждого свои фишки — кто-то берет отношением к клиентам, кто-то скидками и дешевизной. Зачастую именно конкуренты отправляют к нам клиентов.



Фото предоставлено автором

Продвижение. Самый эффективный рекламный канал для нас — контекст, оттуда приходит большинство клиентов. Регулярно обновляем сайт, публикуем обзоры на кофе-машины.

Приходят и по сарафанному радио, рекомендациям. Магазины, которые торгуют кофейной техникой, тоже приводят к нам клиентов. Еще сотрудничаем с обжарщиками кофе, локальными производителями запчастей для кофемашин — иногда они дороже, но мы стараемся поддержать отечественных производителей.

Стараемся участвовать во всех кофейных выставках в Беларуси и посещать их за пределами страны. К слову, мы стали первой кофейной компанией по ремонту, выступившей в качестве судьи на чемпионате Беларуси среди бариста.

Склад на $ 60 000

Одна из самых больших сложностей в бизнесе по ремонту — склад запчастей и инструменты. Это требует больших финансовых вливаний, потому как все закупается и хранится впрок. Нужно знать — какие запчасти самые ходовые, что ломается чаще. А это приходит с опытом.

Самое затратное оборудование — программаторы для кофемашин (позволяют посмотреть детальную статистику по машине, обновить прошивку, посмотреть историю ремонтов), средства для информационной разработки — все, что связано с чтением и программированием информации для кофемашин.

Сложно оценить, затраты на организацию такого бизнеса, как наш. Но, думаю, нужно около $ 80 000.

Сюда входит аренда помещения и автомобиля, оплата работников. Много, как сказал выше, уходит на инструменты и оборудования — один программатор для кофемашины стоит от € 7000, а у нас их 5. Но самое главное, как я уже говорил, — запас запчастей, у нас их на складе всегда в наличии примерно на $ 50 000-$ 60 000.



Фото предоставлено автором

В бизнес я вкладывал только собственные средства. Все, что зарабатывал, реинвестировал. Сейчас рентабельность нашего бизнеса — около 30%, большую часть выручки съедает аренда, зарплаты и запчасти.

Иногда, услышав цену ремонта, нам говорят: «А вот за границей починить будет дешевле!». И некоторые отправляют технику туда, мучаются с ее транспортировкой. В результате зачастую все это оказывается дороже, да качеством по итогу люди не всегда остаются довольными.

Средний чек по нашим услугам — около 50 рублей ($ 25) за клиента. Самая большая стоимость ремонта для физлица составила порядка 1000 рублей ($ 500) — из-за дорогих комплектующих.

Кофемашина своими руками

А еще мы создали собственный продукт — кофемашину Cave one. «Cave» — это пещера. И этим названием мы хотели передать концепцию: все внутри, ничего лишнего.



Фото предоставлено автором

Мы давно задумывались о том, чтобы сделать свою кофемашину — совместно с одной кофейной компанией, с которой я сотрудничаю. Сначала мы хотели собрать максимально дешевую машину, но для этого все равно нужны огромные ресурсы и мощности. Поэтому решили уйти в премиум-сегмент и сделать что-то уникальное.

Дизайн, разработка, проектирование внутренней и внешней частей, программное обеспечение — все это я делал сам.

От идеи до промышленного образца у меня ушло где-то 8 месяцев. Собиралась машина у нас в мастерской — буквально на коленке. Комплектующие частично подбирал и заказывал новые, частично изготавливали специально на одном из белорусских заводов. Каждая профессиональная кофемашина всегда изготавливается вручную, и наша — не исключение. Это так называемый «кастом» (англ. custom — изготовленный на заказ) — в единственном или крайне малом количестве экземпляров.

Финансировали идею с той же кофейной компанией, реализацией и конструированием занимался я, также помогали мои сотрудники и мастера других сервисных центров.

Уникальность кофемашины в том, что она встраивается в столешницу. Основная идея -бариста при варке кофе, в отличие от работы с традиционной машиной, может стоять лицом к клиенту, общаться с ним, показывать, как все готовится.

Пока подобные кофемашины делают только в Америке, и стоят они там порядка $ 22 000. Свою машину первой версии мы планируем продавать за $ 5000. Сейчас ведем сборку второй версии, в ней будут учтены все тренды кофейного рынка.



Фото предоставлено автором

Хотим добавить дисплей, где можно будет в реальном времени смотреть всю статистику по кофемашине (в том числе, сколько чашек налито), будет автоматическая промывка. Она будет мультибойлерная и со взвешиванием чашек — благодаря этой компоновке можно будет добиться высокой термостабильности при варке кофе. Это нужно для правильной экстракции, то есть процесса непосредственно варки, когда раскрываются вкусовые качества зерна. Тут важны и температура, и давление, и грубость помола, и время пролива, и вес готового напитка. Стоимость такой машины будет выше — около $ 12 000.

Чтобы сконструировать подобную технику, нужно быть и инженером (изучать тепломассообмен в жидкостях), и бариста (понимать, чего нужно добиться от самого напитка), и конструктором, и немного дизайнером, и электриком + электронщиком, и программистом.

Сейчас у нас уже готовы производственные образцы, проводим тестирование. В этом году мы представили свою кофемашину на фестивале CoffeFest. И у нас появился первый потенциальный клиент из Минска, который готов купить кофемашину первой версии — после небольших доработок.

Про рентабельность этого направления, пока мы не выйдем на производственный уровень, говорить рано. Промышленные образцы всегда стоят дорого и убыточны сами по себе. Их стоимость включается в последующие серийные модели.

Масштабировать сервис и ремонт довольно непросто. С кофемашиной же наш потенциальный рынок огромен. Но продвижением будем заниматься тогда, когда будут готовы и протестированы действующие образцы.



Фото предоставлено автором

Мои выводы про бизнес

1. Я счастливый человек — занимаюсь тем, что мне нравится, а это еще и деньги приносит.

2. Иногда нужно делать вещи, которые никак не связаны с получением прибыли и даже приносят убытки — ради имиджа. Например, бывают гарантийные ремонты, когда едешь к клиенту, тратишь время и силы — и все, чтобы просто объяснить очевидные вещи.

3. Больше всего я горжусь своими сотрудниками, которых как зернышки посадил и взрастил. Я бы назвал свой коллектив второй семьей, потому что мы практически 70% времени находимся вместе. С точки зрения руководителя понимаю, что кто-то может уйти, использовать полученные знания. Но это жизнь.

4. Считаю, что прибыльный бизнес с нуля невозможно построить за несколько лет. Зарабатывают тот, кто приобрел колоссальный опыт в сфере и знает «фишки», а это уже годы работы, прежде всего над собой.