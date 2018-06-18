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Сельхозпредприятия-должники получат господдержку в размере 30 миллионов долларов

19.06.2018 11:26 — Разное | Ежедневник  
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Сельхозпредприятия-должники получат господдержку в размере 30 миллионов долларов

фото: sb.by

Республиканский бюджет выделит местным бюджетам дополнительно 60 млн рублей (30 млн долларов) для погашения задолженности сельхозпредприятий перед Минскими автомобильным и тракторным заводами за поставленную в 2015 году технику.

В соответствии с указом президента N231 от 12 июня 2018 года, господдержка выделяется в виде бюджетных кредитов под 1% годовых до 31 декабря 2020 года.

Всего деньги получат порядка 300 организаций АПК. В указе приведен их перечень с указанием конкретных сумм каждому. Средства распределят облисполкомы.

Указом также предусмотрена персональная ответственность за своевременный возврат областным бюджетам выделенных средств. 
 

 
 
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Республиканский бюджет выделит местным бюджетам дополнительно 60 млн рублей (30 млн долларов) для погашения задолженности сельхозпредприятий перед Минскими...
 
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