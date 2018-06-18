В США убили рэпера Jimmy Wopo

21-летнего рэп-исполнителя Трейвона Смарта, выступавшего под псевдонимом Jimmy Wopo, застрелили в Питтсбурге, сообщают СМИ.

Jimmy Wopo и его друг находились в машине, когда подъехал другой автомобиль, из которой открыли огонь. Рэпер скончался в больнице. Состояние его друга медики оценивают как стабильное. Полиция разыскивает подозреваемых.

Отметим, минувшей ночью также стало известно о смерти рэпера XXXTentacion , в которого неизвестный выстрелил несколько раз.