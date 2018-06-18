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В США убили рэпера Jimmy Wopo
21-летнего рэп-исполнителя Трейвона Смарта, выступавшего под псевдонимом Jimmy Wopo, застрелили в Питтсбурге, сообщают СМИ.
Jimmy Wopo и его друг находились в машине, когда подъехал другой автомобиль, из которой открыли огонь. Рэпер скончался в больнице. Состояние его друга медики оценивают как стабильное. Полиция разыскивает подозреваемых.
Отметим, минувшей ночью также стало известно
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21-летнего рэп-исполнителя Трейвона Смарта, выступавшего под псевдонимом Jimmy Wopo, застрелили в Питтсбурге, сообщают СМИ.
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