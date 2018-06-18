Государство выдаст регионам почти 60 млн кредитов на технику МАЗ и МТЗ

300 организаций агропромышленного комплекса получат льготные кредиты на оплату долгов за технику, поставленную три года назад Минским автомобильным и тракторным заводами.

Кредиты предоставлены за счет остатков республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января. Это положение закреплено в указе Александра Лукашенко №231.

Деньги будут перечислены в областные бюджеты: больше всего Витебской области - до Br21,6 млн, меньше всего - в Гомельской (почти Br2 млн). Ставка бюджетных кредитов - 1% годовых, срок погашения до конца 2020 года.