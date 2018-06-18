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Государство выдаст регионам почти 60 млн кредитов на технику МАЗ и МТЗ
300 организаций агропромышленного комплекса получат льготные кредиты на оплату долгов за технику, поставленную три года назад Минским автомобильным и тракторным заводами.
Кредиты предоставлены за счет остатков республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января. Это положение закреплено в указе Александра Лукашенко №231.
Деньги будут перечислены в областные бюджеты: больше всего Витебской области - до Br21,6 млн, меньше всего - в Гомельской (почти Br2 млн). Ставка бюджетных кредитов - 1% годовых, срок погашения до конца 2020 года.
В списке сельхозорганизаций-должников МАЗа и МТЗ - 300 предприятий, больше всего их в Минской области, меньше всего — в Гомельской,
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300 организаций агропромышленного комплекса получат льготные кредиты на оплату долгов за технику, поставленную три года назад Минским автомобильным и тракторным...
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