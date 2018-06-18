"Готовились увидеть тут буйных вдвшников". Как мы 40 часов ехали в двухэтажном поезде для фанатов

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«За окном проплывает вся Россия», — восхищенно говорят в тамбуре пассажиры бесплатного поезда для зрителей чемпионата мира 2018. В дни мундиаля болельщикам достаточно билета на матч и фан-паспорта, чтобы оформить поездку за ноль рублей ноль копеек из Калининграда в Москву, из Саранска в Нижний Новгород или из Волгограда в Ростов. Корреспонденты SPORT.TUT.BY воспользовались щедрой инициативой организаторов турнира и отправились в 40-часовое путешествие из Адлера в Питер в интернациональной компании футбольных фанатов.





Рассказываем, каково это — просыпаться в поезде под гул пылесоса, слушать вместо колыбельной We’re The Champions и делиться в вагоне-ресторане веселыми байками с попутчиками из Перу, Германии и Йемена.

Проводница по имени Жанна, Адлер, Полина Гагарина

Фан-поезд отправляется из Адлера на следующий день после матча Испания-Португалия. На часах — 17.37, на 13 вагонов — 350 пассажиров. Большинство из них вживую увидели феерию Криштиану Роналду в курортном Сочи и готовятся к встрече с Салахом и хозяевами чемпионата мира уже на «Крестовском».





Во время посадки проводница по имени Жанна инструктирует:

— По пути следования всего четыре остановки — в Туапсе, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Твери.

Пассажиры, 80 процентов из которых мужчины, разбредаются по купе согласно купленным билетам.

— Классно, что запустили бесплатные поезда. За окном проплывает вся Россия. В обычные дни путешествие из Адлера в Питер и обратно стоит в районе трехсот долларов, — говорят попутчицы Аня и Лена.





Девушки возвращаются домой в город мостов и холодов с ящиком чурчхелы, свежей шелковицей в пластиковых стаканчиках и гордостью за то, что главный футбольный движ прямо сейчас проходит у них в стране.

В вагонах поезда удивительно комфортно — за два с половиной доллара можно даже воспользоваться душевой кабиной. В купе есть розетки (которые исправно работают), Wi-Fi (к нему периодически появляются претензии, но все же), кондиционер и в противовес — уютные пледы. Прямо в «номер» доставляют заварной кофе и пакетированный чай, в коридоре к услугам гостей — бесплатная вода и будоражащий вид на море, который собирает у «экранов» больше зрителей, чем программы в прайм-тайм.





Примерно к семи вечера ростовчане армянского происхождения выносят в проход переносную колонку, включают то Полину Гагарину, то тяжелый рок и уточняют у соседей:

— Так веселее будет, кайфовей, согласны ведь?

Вагон-ресторан, Федор Смолов, прозападные белорусы

К закату, а он на юге наступает значительно раньше, оживает вагон-ресторан. В ход идут куриные крылья с кетчупом, пиво под орешки, и свиной шашлык с картошкой по-деревенски. Фаны обсуждают неоправданно высокий ценник: за три кусочка шашлыка с листьями салата — почти 10 долларов, за макароны, скромно политые томатной пастой, — чуть больше пяти.





За столиком напротив 45-летние краснодарские болельщики объясняют молодому хирургу из Йемена по имени Сахар, что они из города Федора Смолова и Юрия Газинского.

— Тот самый парень, который забил первый гол на чемпионате, помнишь? А вы из Беларуси, да? — переключают свое внимание на нас россияне. — Как вам там живется? Какие средние зарплаты?





Услышав ответ из разряда «по пятьсот» и наш англоязычный диалог с иностранными болельщиками, краснодарцы ехидно замечают:

— А когда это белорусы прозападными стали — в долларах считают, на английском разговаривают?

В оживленный вагон заглядывает британский журналист Мартино. У него в руках — охапка футболок. Англичанин итальянского происхождения приехал на чемпионат мира на целый месяц ради видеопроекта. Его идея — показать островитянам, что Россия не враг Великобритании, как рисуют в СМИ, а футбол — крутая штука, которая объединяет весь мир.





С собой у журналиста только обратный билет на самолет, немного карманных денег на мелкие расходы и эти самые футболки, которые Мартино обменивает на еду, билеты на футбол, бокалы пива и почти все, что готовы предложить местные.

— Перед поездкой я разместил на форуме сообщение о том, что собираюсь в Россию. Написал, что у меня нет забронированного жилья и денег. И тут посыпались сообщения от россиян — их уже три с половиной тысячи. Люди предлагают ночлег, компанию для прогулок, бесплатный ужин и выпивку в баре — просто невероятно.

Мартино моментально становится звездой поезда. С ним фотографируются, обмениваются сувениркой, а те фанаты, которые не находят под рукой ничего достойного для бартера, пытаются выцыганить у англичанина футболку за стихотворение.





Мартино почти соглашается, но его приятель с юмором тормозит энтузиаста:

— Ребят, не разоряйте Мартино. Он сейчас после парочки бокалов пива раздаст все майки и просто не выживет в России.

Вагон-ресторан гудит, как итальянская таверна. Мартино тонко подмечает, что веселье и супердружелюбная обстановка — заслуга ужасного Wi-Fi.

— Если бы здесь тянул интернет, мы бы вряд ли прикалывались, как большая семья. А так посмотри, как оживленно болтают совсем незнакомые люди.

В 23.30 в вагон заходит наряд полиции, сопровождающий фан-поезд. С серьезными лицами спрашивают, как вечер, какие план по его продолжению, и просят болельщиков, когда те опустошат тарелки и бокалы, расходиться по своим купе, а не заглядывать в гости к другим. Очень напоминает вожатых в детском лагере.





После полуночи пассажиры болельщицкого поезда расходятся «по домам и каютам» и заранее прощаются с теми, кто ночью выходит в Ростове. Вместо колыбельной звучит We’re The Champions. В такой обстановке светят только футбольные сны в духе «Месси забивает гол с пенальти» или «сборная России поднимает над головой Кубок мира».

Утро, пылесос, Ольга Бузова

Утро в поезде стартует лениво и поздно. К 12-ти часам проводница решается пропылесосить в коридоре (но заранее тактично интересуется — никто ли не против). Как заботливая хозяйка, она встречает пробуждающийся вагон с улыбкой и предложением выпить ароматного кофе со сливками.

В обычной, далекой от футбола жизни Жанна и ее коллега Николай работают проводниками скорого поезда «Красная стрела». Она обслуживает вагоны первого класса — СВ, он работает с випами.





— С нами часто ездят ленинградские москвичи — Лиза Боярская и ее папа, Максим Матвеев, Михаил Пореченков. Недавно видели Диму Билана, Басту, Ольгу Бузову, — перечисляет Жанна. — Все они приветливые, без звездной болезни. Мы для них, как мамки: приносим чай, предлагаем второе одеяло или теплый плед, согреваем разговором. Артистам часто не хватает такой заботы в переездах и плотном гастрольном графике.

Сейчас у проводников московско-питерского состава командировка. Говорят, отправили на пару недель обслуживать поезда для болельщиков. Два дня сотрудники РЖД проходили специальное обучение: все-таки футбольные фанаты — особенная аудитория.

— Честно говоря, мы готовились к буйным вдвшникам, которые разбивают о голову бутылки, — шутит проводник Николай. — Когда увидели в списке пассажиров почти все русские фамилии, с одной стороны, выдохнули — свои, а с другой, немного напряглись.





— Люди в наших вагонах оказались очень приятными, спокойными, а вот из Питера в Адлер, по словам коллег, выехала шумная фанатская компания, — улыбается Жанна, которая с каждым днем все больше погружается в тему футбола. — У нас тут некоторые едут на матчи целыми семьями. Рассказывают про голы Роналду, которые не забудут никогда в жизни. Столько эмоций у людей! Хоть я и на работе, но заряжаюсь позитивом.

Она заваривает чай с чабрецом, нарезает твердый сыр, щедро предлагает нам угощаться и признается, что больше 20-ти лет наслаждается своим мобильным графиком:

— Иногда хочется побыть дома, задержаться на одном месте. Но проходит пару дней — и снова рвусь в дорогу. Кажется, мы уже вросли в эти вагоны…





Нарды, футбол на смартфоне, перекур

На второй день дороги за обедом в ресторане встречаются все те же лица. Никто уже не стесняется и не поглядывает друг на друга исподлобья. Пассажиры дают друг другу пятухи, подсаживаются рядом, чтобы вместе на смартфоне посмотреть футбол, и шутят, что на вечер здесь надо будет бронировать столики.

— Все слишком сдружились и оживились!





Немка Клаудия и испанец Эухенио (а по-нашему — просто Евгений), пообедав, достают нарды. Десять лет назад пара познакомилась на юге Испании. Эухенио держал там свой бар, а Клаудия сопровождала экскурсионные группы в качестве гида и как-то заглянула в его заведение. С тех пор они не расстаются.

— Сегодня мы обменялись футболками в знак солидарности. Чемпионом мира точно станет одна из наших сборных. Я думаю, что Испания, — улыбается Эухенио.





— А я уверена в Германии, — мягко, но уверенно парирует Клаудия.

Для них чемпионат мира в России — первый, который пара смотрит вживую. Испанец поясняет, что наконец настало время, когда он финансово может позволить себе такое турне.

— Мы посетили один матч Испания — Португалия, а теперь просто планируем посмотреть страну. Начнем с Санкт-Петербурга. Дальше будет видно: Россия очень интересная, большая и интригующая. А вообще, нам не слишком важен фон — мы наслаждаемся общением друг с другом и нашим большим путешествием.

Перуанские студенты купили билеты на три игры мундиаля. Сейчас парни учатся в Германии, поэтому без проблем и огромных затрат оформили поездку в Россию.





— Добраться из Перу было бы значительно дороже. Пока нам все нравится — русская природа, архитектура, девушки. Выкладываем фото в соцсети, а друзья пишут: «Как там: холодно, опасно?». Мы чувствуем себя абсолютно комфортно — ни разу не столкнулись с проявлением расизма. Видно, что Россия старается произвести хорошее впечатление. Это ее шанс заявить о себе.

Первые сутки в поезде пролетают незаметно за разговорами, книгами, шутками и обсуждением футбола.





По телевизору, установленному в ресторане, в записи крутят музыкальные клипы и фильмы. Онлайн-трансляцию футбола приходится смотреть на маленьких экранах телефонов, что еще больше сплачивает пассажиров.

— Мексика забила Германии? Да ладно?

— Пока перерыв, можно покурить, — доносятся обрывки диалогов.

— Тут курить запрещено. А загугли «как покурить в поезде?».

Вареные яйца, дождь, «В Питере — пить»

До Питера остается ночь езды. Второй вечер в дороге напоминает второй день свадьбы: все вроде бы снова готовы тусить, но запал и силы уже не те. Зато душевности становится больше: шутки уже острее и смелее, список контактов в телефоне — длиннее. Планы на Петербург меняются — теперь надо встретиться не только с местными друзьями, но и собраться андеграундной компанией из поезда, где все уже видели друг друга без фильтров.





— Знакомые уверяли, что ехать 40 часов поездом — это безумие, советовали брать самолет. А тут и выходить не хочется. С легкостью соглашусь остаться на сутки-двое, — говорят русские иностранным соседям, пакуя чемоданы и готовясь к выходу.

— Здесь такой релакс, никуда не спешишь, высыпаешься. А главное, заметили, никто не принес с собой вареные яйца — максимум доносился запах «Доширака». Цивилизация! — шутят парни.

Рано утром двухэтажный поезд подъезжает к Питеру. Время сменить пижаму, в которой проходил почти два дня, на одежду, соответствующую культурной столице.





Жители Петербурга готовятся стартовать сразу в офисы. Туристы записывают в заметки, где выпить вкусного кофе, оформить сочный бургер и недоумевают, почему все шутят про «В Питере — пить». Город встречает пассажиров из Адлера типичной прохладой и дождем. Фанаты подбадривают друг друга строчками из новой песни Семена Слепакова: «Это не слезы — это капли дождя». Загорелая кожа так и просит укрыть ее ветровкой.



Болельщики выгружают сумки, проверяют, не забыли ли чурчхелу. Резюмируют: фан-поезд — это не «Последний герой», не игра на выживание и точно не только экономия. Это маленькая жизнь. Вот, пожалуй, главная мысль, которую стоит зафиксировать.