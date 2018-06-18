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Лошица, Сухарево, Уручье: где построят новые поликлиники
Новости Беларуси. Где власти города планируют построить новые поликлиники, рассказал в программе
Потому что там интенсивность строительства жилья идет. Также мы планируем строительство детской поликлиники в микрорайоне Сухарево, 9-ой детской поликлиники. И поселок Восточный в микрорайоне Уручье. Именно на этих территории в основном и обращено наше внимание. Мы ведем проекты работы, и в ближайшее время
– строительство новых поликлиник для детского и взрослого населения.
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Новости Беларуси. Где власти города планируют построить новые поликлиники, рассказал в программе «Большой город» председатель комитета по здравоохранению...
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