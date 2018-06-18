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ЧМ-2018. Сборная Россия сыграет матч против Египта 19 июня
Новости России.19 июня на чемпионате мира будут сыграны три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Программу первого тура закроют два поединка квартета Н.
Колумбийцы встретятся с японцами, а поляки с соперниками из Сенегала. Также свою вторую игру на турнире проведут два представителя группы А. Хозяева мундиаля россияне сыграют с египтянами.
Эктор Купер, главный тренер сборной Египта по футболу:
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Новости России.19 июня на чемпионате мира будут сыграны три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Программу первого тура закроют два поединка квартета Н. ...
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