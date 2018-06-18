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Соединённые Штаты и Южная Корея объявили о приостановке совместных манёвров
Учение остановлено – теперь официально! Их готовились провести в августе.
Консультации Сеул и Вашингтон начали сразу после окончания саммита США-КНДР в Сингапуре. Однако заявлено, если переговоры о ядерном разоружении Северной Кореи зайдут в тупик, учение сразу же возобновят.
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Учение остановлено – теперь официально! Их готовились провести в августе.
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