Соединённые Штаты и Южная Корея объявили о приостановке совместных манёвров

Учение остановлено – теперь официально! Их готовились провести в августе.

Консультации Сеул и Вашингтон начали сразу после окончания саммита США-КНДР в Сингапуре. Однако заявлено, если переговоры о ядерном разоружении Северной Кореи зайдут в тупик, учение сразу же возобновят.