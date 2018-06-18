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Футбол: Брестское «Динамо» впервые за долгое время победило в чемпионате страны
В чемпионате Беларуси по футболу завершился 12-й тур. В Минске обыграна «Ислочь» – 1:0. Победный мяч забил Павел Савицкий.
«Гомель» дома неожиданно проиграл «Смолевичам» – 0:2.
В чемпионате после 12-ти туров уверенно лидирует БАТЭ – 31 очко. У минского «Динамо» – 25. У «Витебска» – 24 (клуб на третьем месте).
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В чемпионате Беларуси по футболу завершился 12-й тур. В Минске обыграна «Ислочь» – 1:0. Победный мяч забил Павел Савицкий.
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