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ЧМ-2018: Станет ли Россия первой на чемпионате, кто выйдет из группы?

19.06.2018 11:46 — Разное | ОНТ  
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Для этого нужно победить Египет, который сдаваться не собирается.Тысячи египетских болельщиков уже в Санкт-Петербурге. И ждут, что на поле сегодня выйдет «фараон». Именно так они называют Мохамеда Салаха – главную звезду сборной.

Салах опубликовал видео в своём Instagram, где за минуту рассказал о своей карьере и отметил: «Я готов к самому важному матчу в жизни. Сборной России, которой очень нужна победа, будет непросто».

Россияне не в оптимальном составе: травму в первом матче получил Алан Дзагоев – он точно не сыграет сегодня.

Сегодня завершится первый круг чемпионата мира. Болельщики увидят сразу несколько звёздных футболистов впервые на турнире. Сборная Польши в Москве во главе с капитаном Робертом Левандовским сыграет с командой Сенегала, где главная звезда – Садио Мане из «Ливерпуля». А Колумбия (в составе которой атакующее трио: Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Хуан Куадрадо) встретится со сборной Японии.

 
 
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Для этого нужно победить Египет, который сдаваться не собирается. Тысячи египетских болельщиков уже в Санкт-Петербурге. И ждут, что на поле сегодня выйдет «фараон»....
 
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