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Уволенный директор «Витьбы», которого поддерживали работники, через суд добился восстановления
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Бывший директор «Витьбы» Александр Гидранович, которого почему-то очень упорно пытались уволить, снова перестал быть «бывшим». В понедельник витебский суд постановил восстановить его на работе и выплатить средний заработок с момента увольнения, судебные расходы и даже 500 рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение может быть обжаловано,
Александр Гидранович работал на предприятии с 1990 года, с момента его создания, в том числе почти 15 лет – директором. За полгода его пытались уволить два раза. Первый раз – еще в мае, якобы за хищение топлива. Но после этого сотрудники не стали просто сидеть, написали обращение в прокуратуру Витебской области, к губернатору (а предприятие находится в коммунальной собственности), в Палату представителей и Администрацию президента. Всех вышеперечисленных работники просили проверить обоснованность принятых решений. Под письмом оставили подписи 695 человек. Но в итоге обращение «спустили» в облисполком. Вмешалась Администрация президента: в июле Гидранович вернулся на работу.
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