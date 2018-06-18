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Пропуска в зону отселения временно не выдают
19.06.2018 — Разное | Новости Ветки
В соответствии с решением Ветковского районного исполнительного комитета №395, принятым 4 июня текущего года, "О внесении изменений в решение Ветковского районного исполнительного комитета от 7 мая 2018 г. №331 «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах» Администрацией зон отчуждения и отселения принято решение о продлении срока ограничения выдачи пропусков гражданам на въезд и пребывание на территориях зон первоочередного и последующего отселения, с которых отселено население и где установлен контрольно-пропускной режим, Ветковского района. Данные ограничения действуют до 1 июля.
Более подробную информацию о действующих ограничениях можно получить у специалистов Администрации зон отчуждения и отселения по адресу: г. Ветка, ул. Луначарского, д. 42а (административное здание Ветковского РОЧС, 2-й этаж) либо по телефону 8 (02330) 4-06-27.
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